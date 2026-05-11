Majka je ubojici svoje kćeri priredila pakao gori od smrti. Sve je trajalo puih 13 godina

Kada se Hollywood odluči na preradu stranog filma ovjenčanog Oscarom, očekivanja su neizbježno visoka, a rizik od neuspjeha golem.

Upravo se s tim izazovom suočio redatelj i scenarist Billy Ray kada je 2015. godine publici predstavio "Tajnu u njihovim očima", američku verziju slavnog argentinskog filma "El secreto de sus ojos", a koji se večeras prikazuje na HRT 2. Iako slijedi osnovnu premisu originala, Rayov film prebacuje radnju u Los Angeles netom nakon terorističkih napada 11. rujna i uvodi ključne izmjene koje priču čine još mračnijom i osobnijom.

U središtu su FBI-ev istražiteljski tim: Ray Kasten (Chiwetel Ejiofor), njegova partnerica i bliska prijateljica Jess Cobb (Julia Roberts) te ambiciozna tužiteljica Claire Sloan (Nicole Kidman), čiji se profesionalni i privatni životi zauvijek isprepliću nakon jednog stravičnog otkrića.

Priča započinje 2002. godine, u atmosferi paranoje i pojačanog opreza. Ray i Jess dobivaju poziv o pronađenom tijelu u kontejneru pokraj džamije koju nadziru zbog sumnje na terorističke aktivnosti. Na mjestu zločina dočekuje ih horor koji nadilazi sve profesionalne strahove: žrtva je Carolyn, 18-godišnja kći same Jessice Cobb. Njezino tijelo je unakaženo kako bi se uništili DNK dokazi silovanja i ubojstva. Ray, izjeden krivnjom jer se trebao naći s Carolyn na dan njezine smrti, postaje opsjednut slučajem. Uskoro identificiraju osumnjičenika, Anzora Marzina, koji je ujedno i zaštićeni doušnik u njihovoj protuterorističkoj istrazi. Zbog "viših interesa" i političkih pritisaka, Marzin biva pušten na slobodu i nestaje bez traga, ostavljajući tim slomljenim i bez pravde.

Trinaest godina kasnije, Ray, sada šef osiguranja za New York Mets, vraća se u Los Angeles. Uvjeren je da je pronašao Marzina koji živi pod novim identitetom. Njegov povratak ponovno ga spaja s Claire, koja je u međuvremenu postala okružna tužiteljica, i s Jess, koja se povukla u sebe i postala sjena žene kakva je nekoć bila. Dok Ray ponovno pokreće istragu, suočava se s duhovima prošlosti i s dubokim promjenama na svojim prijateljima. Jess je emocionalno prazna ljuštura, a tenzija između Raya i Claire, koja je nekoć bila obilježena tihom romansom, sada je opterećena godinama neizrečenih zamjerki i neriješenih osjećaja. Njihova očajnička potraga za zatvaranjem slučaja otvara stare rane i vodi ih prema šokantnoj istini koju nitko nije mogao predvidjeti.

Iako je film dobio mješovite kritike, glumačke izvedbe su jednoglasno pohvaljene, a posebno ona Julije Roberts. Za ulogu ožalošćene majke, Roberts se u potpunosti transformirala; njezina pojava bez šminke, s neurednom kosom i umornim, ispranim pogledom (postignutim sivim kontaktnim lećama) savršeno dočarava ženu čiji je život stao prije 13 godina. Ona je, kako je sama glumica opisala, "prazna ljuštura osobe" koja funkcionira kao robot, zarobljena u jednom jedinom, kobnom trenutku. Chiwetel Ejiofor uvjerljivo nosi teret opsesije glavnog istražitelja, dok Nicole Kidman balansira između profesionalne hladnoće i osobne ranjivosti. Unatoč kritikama o nedostatku romantične kemije između Ejiofora i Kidman, njihov profesionalni odnos na ekranu djeluje napeto i realno, opterećen teretom prošlosti i pravnim preprekama.

Najveća i najvažnija promjena u odnosu na argentinski original jest identitet žrtve. Dok je u originalnom filmu ubijena supruga sporednog lika, Billy Ray je u američkoj verziji žrtvu pretvorio u kćer glavne istražiteljice. Ta odluka dramatično podiže uloge i čini potragu za pravdom neizmjerno osobnijom. "Taj obrat na kraju bio je predobar da bismo ga dali petom najvažnijem liku u filmu", objasnio je Ray. Upravo ta izmjena omogućila je Juliji Roberts da odigra jednu od svojih najzahtjevnijih uloga, glumeći ženu koja 13 godina nosi zastrašujuću tajnu. Svaki njezin pokret i pogled morali su biti usklađeni s konačnim otkrićem, što je bio golem glumački izazov.

Vrhunac filma je njegov šokantni kraj, koji se također razlikuje od originala. Kada Ray napokon otkrije istinu, pronalazi Jess na njezinu izoliranom imanju. Ona mu priznaje da je pronašla i ubila Marzina godinama ranije. Međutim, pravi užas slijedi kada je Ray slijedi u staju i otkriva da je Marzin živ - zatočen u malenom kavezu više od desetljeća. U mučnoj tišini, Marzin moli Raya da nagovori Jess da razgovara s njim. U tom trenutku, Ray donosi odluku koja definira cijeli film: vadi svoj pištolj, ostavlja ga Jess i izlazi van te počinje kopati grob. Trenutak kasnije začuje se pucanj. Gledatelji ostaju u neizvjesnosti je li Jess ubila Marzina ili sebe, sve dok ona ne izađe iz staje, a na licu joj se vidi mješavina olakšanja i tuge. Ovaj pristup nudi katarzičan, ali i duboko uznemirujuć završetak, ostavljajući publiku da se pita o pravoj cijeni opsesije i osvete.

Unatoč snažnoj glumi i napetoj radnji, film je primio podijeljene ocjene kritičara. Na stranici Rotten Tomatoes drži ocjenu od 39 posto, a mnogi su zamjerali da, unatoč solidnoj izvedbi, ne uspijeva dosegnuti dubinu i kompleksnost argentinskog originala. Jedna od glavnih kritika bila je zamjena političkog podteksta argentinske "Prljave vojne" s post-9/11 protuterorističkim kontekstom, čime je film, prema nekima, izgubio na slojevitosti i postao više standardni proceduralni triler usredotočen na osobnu bol. Ipak, "Tajna u njihovim očima" ostaje moćna i provokativna drama koja tjera na razmišljanje, film koji se ne boji zaviriti u najmračnije kutke ljudske duše i postaviti pitanje: što se dogodi kada pravda zakaže, a osveta postane jedina opcija?