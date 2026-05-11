Bio je hit, danas je pomalo zaboravljen, ali ne odustaje: 'Imam još par godina...'

Kolumbijski veznjak James Rodríguez prekinuo je šutnju i oštro demantirao glasine o svom umirovljenju koje su se pojavile proteklog vikenda, samo nekoliko tjedana uoči početka Svjetskog prvenstva. Iako je potpisao kratkoročni ugovor s Minnesota Unitedom uoči sezone MLS-a, prilike za igru bile su mu izrazito ograničene, a cijeli je dogovor od početka bio sklopljen s jednim okom na Svjetsko prvenstvo i njegovu spremnost za taj turnir. Nakon što je u remiju 2:2 protiv Austin FC-a upisao dvije ključne asistencije i tako na terenu pokazao da još uvijek posjeduje magiju u nogama, 34-godišnjak je stao pred kamere. U emotivnom obraćanju izravno se osvrnuo na napise o kraju svoje karijere, navodeći kako planira igrati još nekoliko godina. Ovaj potez bio je očekivan i u skladu s njegovom željom da se u potpunosti posveti reprezentaciji i najvažnijem natjecanju.

"Ne znam tko je to rekao", započeo je Rodríguez svoju izjavu za Apple TV nakon utakmice, ne skrivajući razočaranje. "Mislim da je to bilo u Kolumbiji, samo kako bi se prikupili pregledi i lajkovi na društvenim mrežama. Mislim da bi se trebali malo bolje informirati o svim tim stvarima. Jedina osoba koja će znati koliko dugo želim igrati, mislim da sam ja." Njegova poruka bila je jasna, a frustracija usmjerena prema medijima, konkretno kolumbijskom listu AS koji je prvi objavio priču, a koji su, prema njegovim riječima, širili dezinformacije bez provjere. "Reći ću vam s dovoljno vremena unaprijed, ali trenutno mislim da imam još nekoliko godina. Sve te stvari koje govore, mislim da su lažne. To je loše za cijelu zemlju, za navijače jer vjeruju u stvari koje nisu istinite, i naravno, za mene. Ja to nikada nisam rekao." Time je jasno dao do znanja da takve priče štete ne samo njegovom ugledu, već i moralu nacije koja ga i dalje vidi kao jednog od svojih najvećih nogometnih heroja.

Dok se čini da će se Rodríguezova bogata karijera nastaviti, ostaje otvoreno pitanje gdje će pronaći novi klupski angažman. Njegov ugovor s Minnesotom vrijedio je samo do prve polovice sezone MLS-a, a veznjak se sprema rano pridružiti kolumbijskoj reprezentaciji kako bi započeo ključne pripreme za Svjetsko prvenstvo. Njegov boravak u klubu opisan je kao "kratak i neuvjerljiv", a statistika to i potvrđuje: u šest odigranih utakmica upisao je ukupno skromne 183 minute, uglavnom ulazeći s klupe. Do posljednjeg nastupa, kada je bljesnuo s dvije asistencije, nije imao zabilježen ni pogodak ni asistenciju. Klub je stoga i potvrdio da neće iskoristiti opciju produljenja ugovora koji istječe 30. lipnja. Važno je napomenuti da njegov ugovor nije bio u kategoriji "Designated Player", što je za klub predstavljalo manji financijski rizik i od samog početka sugeriralo da se radi o privremenom rješenju.

Prema izvještajima The Athletica, Rodríguez će svoju posljednju utakmicu za Minnesota United odigrati u srijedu protiv Colorado Rapidsa, što će biti njegov simboličan oproštaj od američke lige. "Sljedeći tjedan bit ću s njima", potvrdio je, misleći na suigrače iz reprezentacije. "Očito, želim razmišljati o onome što dolazi. U određenim sam godinama i moram razmišljati o svemu što slijedi, a što će, vjerujem, biti dobro. Iz dana u dan dobro treniram. Dobro se brinem o svom tijelu i ako mi daju 30, 40 minuta ili cijelu utakmicu, moram biti spreman." Njegova posvećenost fizičkoj spremi dolazi u prvi plan, pogotovo jer je tijekom boravka u SAD-u postojala određena zabrinutost upravo po tom pitanju. Ta je zabrinutost kulminirala hospitalizacijom zbog dehidracije nakon prijateljskih utakmica reprezentacije, što dodatno naglašava izazove s kojima se suočavao pokušavajući balansirati klupske i reprezentativne obveze.

Unatoč svim klupskim izazovima i nomadskoj karijeri koja je uslijedila nakon blistavog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2014. i transfera u Real Madrid, James Rodríguez ostaje apsolutno ključna figura i kapetan kolumbijske reprezentacije pod vodstvom izbornika Néstora Lorenza. Dok u klubovima poput Evertona, katarskog Al-Rayyana ili meksičkog Leona nije uspio vratiti staru slavu, u dresu reprezentacije on je i dalje vođa i igrač od kojeg se najviše očekuje. Upravo zato u Kolumbiji postoji opravdana zabrinutost zbog njegove ograničene minutaže i fizičkog stanja uoči turnira. Navijači i analitičari su podijeljeni: jedni ističu njegov neupitan talent, iskustvo i liderske sposobnosti kao nezamjenjive, dok drugi kritiziraju njegovu posvećenost klupskom nogometu posljednjih godina. Ipak, Rodríguezov glavni cilj ostaje isti - doći na prvenstvo u najboljoj mogućoj formi kako bi još jednom pokušao ostvariti zapažen rezultat na najvećoj svjetskoj pozornici i povesti svoju naciju prema uspjehu.

Put prema tom cilju započinje uskoro. Pripreme kolumbijske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo službeno startaju prijateljskom utakmicom protiv Kostarike 29. svibnja u Bogoti, nakon čega slijedi posljednja provjera, susret s Jordanom sedmog lipnja u San Diegu. Nakon toga, za Los Cafeteros slijedi ono pravo - početak natjecanja na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Uzbekistana 17. lipnja u Mexico Cityju. U grupnoj fazi natjecanja, koja se igra u izazovnoj skupini K, Kolumbija će odmjeriti snage i s neugodnim DR Kongom te s europskim velikanom Portugalom. U međuvremenu, njegov sada već bivši klub, Minnesota United, ima još tri utakmice do pauze zbog Svjetskog prvenstva, počevši sa srijednim susretom protiv Colorado Rapidsa, koji će označiti i službeni oproštaj kolumbijske zvijezde od MLS-a i početak njegove misije "Svjetsko prvenstvo".