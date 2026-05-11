Hrvati među europskim rekorderima po svom nacionalnom ponosu

Nacionalni identitet stanovnika europskih zemalja ne gubi na značaju u globaliziranom svijetu. Za državljane članica EU te Norvešku i Švicarsku nacionalni identitet, čiji je sastavni dio i nacionalni ponos na kulturnu i materijalnu baštinu vlastitog naroda te postignuća u ekonomskom, političkom i demokratskom razvoju, jako je važan. U svim analiziranim europskim zemljama visok je etnosimbolički nacionalni ponos, a na vrhu se nalaze Grčka i Italija te Slovenija, Hrvatska i Litva. Po institucionalno-razvojnom ponosu na vrhu su Švicarska i Norveška.