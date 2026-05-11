ANALIZA SOCIOLOGA IVANA BURIĆA

Hrvati među europskim rekorderima po svom nacionalnom ponosu

Autor
Dijana Jurasić
11.05.2026.
u 06:03

U europskim zemljama visok je etnosimbolički nacionalni ponos, na vrhu su Italija, Grčka, Slovenija, Hrvatska, po institucionalno-razvojnom ponosu na vrhu su Švicarska i Norveška

Nacionalni identitet stanovnika europskih zemalja ne gubi na značaju u globaliziranom svijetu. Za državljane članica EU te Norvešku i Švicarsku nacionalni identitet, čiji je sastavni dio i nacionalni ponos na kulturnu i materijalnu baštinu vlastitog naroda te postignuća u ekonomskom, političkom i demokratskom razvoju, jako je važan. U svim analiziranim europskim zemljama visok je etnosimbolički nacionalni ponos, a na vrhu se nalaze Grčka i Italija te Slovenija, Hrvatska i Litva. Po institucionalno-razvojnom ponosu na vrhu su Švicarska i Norveška.

Europska unija nacionalni ponos nacionalni identitet Ivan Burić

Igre_gladi
06:45 11.05.2026.

Može li netko objasniti što znači nacionalnost i zašto je ona nekima toliko važna?

Scuderia
06:54 11.05.2026.

Hrvati su prvi po verbalnom domoljublju. Kada se ljubav prema državi treba pokazati djelima, onda smo smijurija. Pokrasti, 90% ljudi će odabrati svoj interes na račun javnog nacionalnog interesa. Krade se na veliko. U okoliš se zatrpavaju otrovi. Strancima se prodaje sve.

patkovic
06:49 11.05.2026.

koji je povod?

