U Krapini ubijen šef krim policije?

* u pucnjavi u krapini ubijen je policajac
* napadač je potom pucao na sebe, prebačen je u KB Dubrava
10:13 Kako neslužbeno doznajemo, ubijen je šef krim policije PU krapinsko-zagorske. Istu informaciju donosi i Zagorje.com. Uvijen je voditelj Službe kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj, pišu.
9:51 U pucnjavi u krapinskom kafiću jutros oko 8:10 ubijen je policajac (1974. godište), potvrdili su nam u PU krapinsko-zagorskoj. Na njega je pucao muškarac (također 1974. godište) koji je potom izašao iz kafića i pucao u sebe. Na mjesto događaja odmah su stigle sve službe. Helikopter hitne pomoći prevezao je ranjenog napadača u KB Dubravu.
Policajac u tom trenu nije bio na dužnosti.
Uskoro opširnije...
