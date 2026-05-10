U Krapini ubijen šef krim policije?

* u pucnjavi u krapini ubijen je policajac

* napadač je potom pucao na sebe, prebačen je u KB Dubrava

10:13 Kako neslužbeno doznajemo, ubijen je šef krim policije PU krapinsko-zagorske. Istu informaciju donosi i Zagorje.com. Uvijen je voditelj Službe kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj, pišu.

9:51 U pucnjavi u krapinskom kafiću jutros oko 8:10 ubijen je policajac (1974. godište), potvrdili su nam u PU krapinsko-zagorskoj. Na njega je pucao muškarac (također 1974. godište) koji je potom izašao iz kafića i pucao u sebe. Na mjesto događaja odmah su stigle sve službe. Helikopter hitne pomoći prevezao je ranjenog napadača u KB Dubravu.

Policajac u tom trenu nije bio na dužnosti.

