Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BISTE LI JE PREPOZNALI?

Lidija Kovač najveća je podrška legendarnom Miši, a pogledajte kako je izgledala prije 25 godina, na početku veze

Zagreb: Pjeva? Mate Mišo Kova?
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
10.05.2026.
u 19:30

Lidija se, poput mnogih žena, poigravala s izgledom mijenjajući stil odijevanja, boju kose, kozmetiku.... Kada je upoznala Mišu, imala je gustu crnu kosu te se nije šminkala, a odijevala se sportski. Kasnije je promijenila izgled, postala je plavuša, istaknula obline i prihvatila ženstveniji stil.

Našem proslavljenom glazbeniku Miši Kovaču (84) već više od dva desetljeća najveća je životna podrška supruga Lidija (53)  koja je stalno uz njega, brine da mu ništa ne nedostaje, a on ne propušta priliku naglasiti koliko mu znači njegova treća supruga s kojom je našao sreću i mir. Ona mu je, kazao je nebrojeno puta, vratila volju za životom nakon tragičnog gubitka sina Edija.

Foto: Boris Štajduhar

Listajući po starim novinskim arhivama prisjetili smo se početaka njihove ljubavi o čemu su, tada ekskluzivno, progovorili za nekoć tiražni magazin Arena. Intervju je objavljen 2000. godine, a i na fotografijama se vidjelo koliko su zaljubljeni te kako im razlika u godinama nimalo ne smeta. I premda je Mišo zadržao prepoznatljiv izgled, Lidija se, poput mnogih žena, poigravala s izgledom mijenjajući stil odijevanja, boju kose, kozmetiku.... Kada je upoznala Mišu, imala je gustu crnu kosu te se nije šminkala, a odijevala se sportski. Kasnije je promijenila izgled, postala je plavuša, istaknula obline i prihvatila ženstveniji stil.

Foto: Boris Štajduhar

Podsjetimo, ljubav je planula na koncertu. Naime, godine 1998. naš legendarni glazbenik upoznao je sadašnju suprugu Lidiju Kovač, tadašnju Pintarić. – Lidiju sam upoznao na svom koncertu u clubu The Best 1998. godine. Imamo, kako bih ja to rekao, isti svijet koji nas cijeni i koji mi cijenimo. Postoje ljubavni parovi, ali oni imaju dvije duše. Lidija i ja imamo jednu dušu – opisao je Mišo u jednom razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. Vjenčali su se 2002., godine. Mišo je često znao isticati kako mu je treća supruga bila spas nakon brojnih životnih nevolja, a Lidija je otkrila kako je između njih planula ljubav na prvi pogled. Lidija je u intervjuu za 24 Express ispričala da se u Mišu zaljubila na prvi pogled i rekla da se sva ''zblesirala'' i da je jedino o čemu je razmišljala bilo da je jako privlači i da ga želi poljubiti.

FOTO Nismo ju dugo vidjeli! Evo kako danas izgleda inspektorica Anja Morić iz Krim Tima 2
Zagreb: Pjeva? Mate Mišo Kova?
1/10

S voljenom Lidijom pojavio se 2022. na finalu hrvatskog SuperSport Kupa između Hajduka i Rijeke. Par je sjedio zajedno na tribinama na Poljudu, a dirljivo je vidjeti da su se cijelo vrijeme držali za ruke. Mišo je nerijetko isticao da mu je upravo 32 godine mlađa Lidija vratila volju za životom i veselje. – Samo Lidiji mogu zahvaliti da sam sve prebrodio. Uvijek je bila uz mene, davala mi snagu za dalje.

Uz nju svakog dana imam razloga za smijeh – rekao je jednom prilikom. Mišo uvijek navodi kako ga u posljednja tri desetljeća samo njegova Lidija može nasmijati, kazao je kako joj je žao što nisu imali dijete, a uz nju najvažnije mu je da sretne budu i njegova kći Ivana te unučica Elena. Posvetio joj je i pjesmu “Ne dam gušta svitu (Lidija)”. Tekst je napisao pokojni Željko Pavičić, a aranžman je napravio Branimir Mihaljević.

FOTO Goran Višnjić iznenadio novim izgledom, mnogi ovo nisu očekivali od njega
Zagreb: Pjeva? Mate Mišo Kova?
1/16
Ključne riječi
showbiz Mišo Kovač Lidija Kovač

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!