Gattuso objasnio zašto Hajduk ne može kao Dinamo: Nije ni čudo što je ovakva situacija

Sezona je tek počela, a Hajduk je već na rubu kraha. Nakon dva kola u Hrvatskoj nogometnoj ligi koja su im donijela pobjedu nad Slaven Belupom (2:1) uz nepriznat regularni pogodak kluba iz Koprivnice te remi protiv Lokomotive, imaju četiri boda. Uz to, napustio ih je Ivan Perišić čiji se dolazak na Poljud željno iščekivao godinama, a iz europskih natjecanja ih je izbacio slovački Ružomberok vrijedan svega 6,75 milijuna eura, porazivši ih na gotovo popunjenom Poljudu. Iduću utakmicu igraju već sutra protiv Varaždina. Susret je najavio trener Gennaro Gattuso.

"Nije bitno kako ćemo pobijediti, bili lijepi ili ružni, važno je pobijediti. Važan je ponos i važna je glava. Čeka nas 90 minuta borbe, a možemo pobijediti koristeći glavu i srce. Ne zanima me kako, ali moramo pobijediti, to je ključna utakmica za nas. U tjedan dana smo primili dva velika udarca, remi s Lokomotivom i poraz od Ružomberoka. U nogometu nema prokletstva, mi nismo prokleti, naš rad će biti nagrađen. To sam rekao i momcima u svlačionici. Ne smijemo zbog jednog težeg poraza pasti u depresiju i 15. kolovoza baciti sezonu u vjetar. Okrenut ćemo se pozitivnim stvarima, borit ćemo se, želim sutra osjetiti ponos i da se momci bore svim srcem", rekao je Gattuso pa odgovorio na pitanje o Serie A:

"Nije da me baš zanima ijedna liga osim HNL-a. Inter je favorit na papiru, ali ne zanima me to, gledam samo hrvatsko prvenstvo. Zadovoljan sam tu i nadam se da će biti bolje nego dosad."

"Vidio sam Dinamo, pratim konkurenciju. Nema potrebe gledati takve utakmice, to je momčad pobjedničkog mentaliteta, nije slučajno da 15-16 godina dominiraju ligom i da stalno igraju Europu. Žao mi je što nismo prošli u Europi, ali sada kad zatvorim oči i zamislim kako bi izgledalo da igramo dvije utakmice tjedno... Mi nismo u mogućnosti s našim rosterom igrati na dva kolosijeka, a Dinamo je. On je strukturiran, ima roster i ima dobre igrače. U zadnjih šest godina kao trener sam igrao u Europi, jako je teško igrati dvije utakmice tjedno i mogu vam reći da je to teško. Nije sve crno po pitanju našeg ispadanja, imat ćemo više snage za naše prvenstvo", rekao je trener u osvrtu na domaću konkurenciju.

Komentirao je igru Mate Antunovića protiv Ružomberoka. "Bio je dobar, trebao sam ga možda uvesti 5-10 minuta ranije, ali generalno, bila je to nevjerojatna izvedba s ishodom kakav je. Držali smo protivnika 15 minuta u njihovoj polovici, stotine dobrih probijanja... Odradio je na visokoj razini kao i drugi igrači, ali sve smo napravili sami. Sami smo si zabili gol i dopustili da nas pobijede", kazao je Gattuso. Zatim se vratio na sutrašnjeg protivnika.

"Funkcionalna momčad, precizna, vole se nadigravati. Stvaraju mnogo šansi, pogotovo kad se brane s trojicom jer onda napadaju s petoricom i jaki su po bokovima, to moramo zaustaviti. Danas je 17., Točno je dva mjeseca otkad sam došao ovdje, a od tada smo gledali mnogo igrača, tisuće, promatrali, ali nikad nismo tražili imena. Imena nas ne zanimaju, već koliko je igrač funkcionalan i koliko se može uklopiti u moj stil nogometa. Nemamo novca za zvučna pojačanja, ali u Europi je trenutno 2500 igrača bez ugovora, a i među njima sigurno ima dobrih igrača. To nije na meni, ja sam djelatnik kluba koji izvršava svoje kao trener. Oni mogu doći, mogu biti i jeftini, ali to je na upravi", kaže Talijan pa dodaje:

"Otkad sam ovdje, razgovarao sam samo s dvije osobe, to su Kalinić i predsjednik Bilić, oni znaju što mi treba, nikad nismo raspravljali o mojim potrebama. Oni to znaju i znaju što im je činiti, sviđa mi se ovdje, Split je mali grad u kojem svi sve znaju i zato mi je bitno da se jasno izražavamo. "

Upitan kako namjerava oživjeti ekipu odgovara: "Najbolje je tako da gledamo izvedbu i brojke. Odigrali smo nevjerojatnu utakmicu protiv Ružomberoka. Da smo igrali tisuću utakmica protiv njih, izgubili bismo jednu ili dvije. To nam se i dogodilo. Ali to nam je i dalo snagu jer smo pokazali da možemo igrati nogomet. Jasno mi je da trener Varaždina najavljuje pobjedu, to je momčad koja može i zna igrati nogomet. Dobro su posloženi, vole se nadigravati, ali to nam i odgovara. Pripremili smo se i sakupili informacije o njima. Važno je da vratimo energiju u momčad i da odigramo jednu veliku utakmicu."

Na prodaju Pukštasa mnogi gledaju kao Hajdukovu kapitulaciju. Svoje je mišljenje o tome dao Gattuso. "Došao sam ovdje s velikim entuzijazmom. Kalinić je učinio veliku stvar i došao sam zbog njega, na njegov nagovor. Gledali smo mnoge igrače, ali situacija je takva da možda tih igrača neće biti. Moramo stisnuti zube, ići putem rada i profesionalnosti. Ja svoje momke ne mislim napustiti, oni su mi kroz zadnja dva mjeseca dali svoj život i sve od sebe. Nije pošteno od mene da bježim. Moja glavna misija je suzbiti ovo razočaranje i frustraciju te se maksimalno posvetiti sutrašnjoj utakmici i pokazati poštovanje prema svim igračima i djelatnicima kluba. Ne želim pobjeći, borit ću se do samog kraja. Nema alibija. Vidjeli ste u zadnjoj utakmici da smo živa momčad. Od prošle sezone smo ostali bez osam igrača, Kleinheisler, Brekalo, Kalinić, Perišić i ostali. Ali borit ćemo se. Nastojat ću ublažiti štetu koja je nastala od prošle utakmice. Nema depresije i frustracije", kaže Gattuso. Na kraju se po posljednji put osvrnuo na oproštaj od Europe: "Nisam spavao. Postoje razni načini da se izgubi utakmica, a ovo je bio jedan jako težak način. Dan nakon sam i pogledao utakmicu, gledao sam i gledao, bilo je dosta dobrih stvari i tu sam zadovoljan, ali mi je žao jer smo jednu takvu utakmicu izgubili."