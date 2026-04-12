'Gattuso nije ništa kriv, evo zbog koga ne idemo na SP!'; Predsjednik upro prstom u krivce u Italiji

Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Gabriele Gravina stao je u obranu izbornika Gennara Gattusa nakon trećeg uzastopnog neuspjeha Italije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, istaknuvši kako je on "dobar trener koji je Italiji dao duh", ali je priznao da pojedini igrači "nisu igrali kako se očekivalo". U razgovoru za Corriere della Sera, Gravina je detaljno objasnio situaciju. "Gattuso je dobar trener i divna osoba te je unatoč ograničenom vremenu za pripremu uspio usaditi pravi duh u momčad. To nije bilo dovoljno i on se prvi ispričao. Na papiru smo bili jači od Sjeverne Irske i BiH. Bio sam s ekipom svaki dan i igrači su obećali dati sve od sebe - i jesu. Neki su vukli ozljede, dok su drugi bili u najboljem izdanju, ali svejedno nisu uspjeli isporučiti rezultat."

Ovaj debakl izazvao je potpuni potres u talijanskom nogometu. Gravina je podnio ostavku na mjesto predsjednika saveza, preuzevši odgovornost za neuspjeh. "Preuzimam svoju odgovornost. Nisam ispunio obećanje koje sam dao talijanskim navijačima", izjavio je. Ubrzo nakon njega otišao je i izbornik Gennaro Gattuso, koji je preuzeo klupu u lipnju 2025. godine od Luciana Spallettija, ali nije uspio odvesti Azzurre na Svjetsko prvenstvo. Uz njih dvojicu, svoju je poziciju napustio i legendarni Gianluigi Buffon, koji je obnašao funkciju menadžera reprezentacije.

Gravina je unatoč svemu uvjeren da bivši vratar ima svijetlu budućnost u trenerskim vodama. Komentirao je zašto ga je uopće doveo u stožer reprezentacije i kakva su njegova očekivanja od legende talijanskog nogometa. "Doveo sam Buffona u reprezentaciju jer sam uvjeren da ima sjajnu menadžersku budućnost pred sobom. Posljednjih se godina puno educirao i razvijao. Sada je na njemu da donese najbolje odluke za svoju budućnost", poručio je Gravina.

Problem talijanskog nogometa puno je dublji od jedne utakmice, a rješenja se traže već godinama. Bivši izbornik, a sadašnji trener Juventusa, Luciano Spalletti, predložio je da se u početnu postavu svake momčadi u Serie A uključi barem jedan igrač mlađi od 19 godina, no takvo se pravilo ne može nametnuti zakonom. "Nažalost, ne možemo to nametnuti. Možemo to samo poticati kroz razne olakšice za talijanske omladinske akademije. Jedna od opcija mogle bi biti porezne olakšice, ali vlada nikada nije pristala na njih", zaključio je Gravina, čime je samo potvrdio s kakvim se strukturnim problemima suočavaju.

Trenutna situacija neodoljivo podsjeća na katastrofu iz 2010. godine, kada je Italija kao branitelj naslova ispala u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Južnoj Africi. I tada se govorilo o "strukturnoj krizi", a legendarni Roberto Baggio izradio je opsežan plan reformi na čak 900 stranica s ciljem revolucije u razvoju mladih igrača. Taj je plan, međutim, ostao "mrtvo slovo na papiru", a posljedice se osjećaju i danas. Talijanska Serie A ima jednu od najstarijih prosječnih dobi igrača u Europi, a strani nogometaši igraju gotovo 68 posto ukupnih minuta. Zbog toga je baza domaćih igrača za reprezentaciju sve manja, a neuspjesi poput ovoga postaju bolna realnost, a ne tek neugodno iznenađenje.