SJAJAN MEČ

ATP Monte Carlo: Sinner bolji od Alcaraza, vratio se na prvo mjesto

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
12.04.2026.
u 17:46

Sinneru je ovo 27. naslov u karijeri do kojega je stigao u 36. finalu, dok je Alcaraz ostao na 26 naslova iz 35 finala

Talijanski tenisač Jannik Sinner pobjednik je ATP turnira iz serije "masters 1000" u Monte Carlu, on je u finalu svladao branitelja naslova Španjolca Carlosa Alcaraza sa 7-6 (5), 6-3 te ga ovim trijumfom preskočio na prvom mjestu ljestvice najboljih igrača svijeta.

Bio je ovo 17. međusobni ogled Sinnera i Alcaraza i sedma pobjeda Talijana koji je tako stigao do svog osmog naslova na turnirima iz serije "masters 1000", ali prvog na zemljanoj podlozi.

U oba je seta Alcaraz prvi stizao do "breaka", no Sinner se uspijevao vraćati. Prvu je dionicu dobio u "tie-breaku", dok je u drugoj ključnu prednost ostvario oduzevši servis Španjolcu za vodstvo 5-3.

Za Sinnera je ovo četvrti uzastopni naslov na "masters 1000" turnirima, slavio je u Parizu krajem prošle godine te u Indian Wellsu i Miamiju prošlog mjeseca.

Sinneru je ovo 27. naslov u karijeri do kojega je stigao u 36. finalu, dok je Alcaraz ostao na 26 naslova iz 35 finala.
