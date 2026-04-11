Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 73
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RIJEČI DINAMOVE LEGENDE

Mamić je i iz Međugorja žario i palio u Dinamu: 'Gospodin Zdravko je sve riješio u 24 sata'

ARHIVA - Bad Blue Boysi obilježili 20. godišnjicu osnutka
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
11.04.2026.
u 11:47

Bivši kapetan Dinama i makedonski reprezentativac Stefan Ristovski prisjetio se dramatičnog transfera iz lisabonskog Sportinga u zimu 2021. godine. Iako je bio na korak do potpisa za grčki AEK, jedan poziv promijenio je sve, a iza njega je stajao tadašnji vladar maksimirskog kluba, Zdravko Mamić

Stefan Ristovski, iskusni desni bek koji je ostavio dubok trag u Dinamu, a od ovoga ljeta nosi dres Sarajeva, otkrio je pozadinu svog dolaska u Maksimir. U razgovoru za portal Vijesti.ba, detaljno je opisao kako se našao u nezavidnoj situaciji u portugalskom Sportingu. Iako je imao još dvije godine ugovora, situacija u klubu se zakomplicirala i Ristovski je tražio izlaz. Zajedno s menadžerom tražio je isključivo transfer, ne posudbu, ali nijedan klub nije bio spreman platiti odštetu koju su Portugalci tražili. Ristovski je tako ostao trenirati izvan konkurencije za prvu momčad, a nastupao je jedino za reprezentaciju.

Kako se bližio kraj zimskog prijelaznog roka, rješenje se pojavilo u obliku posudbe u grčki AEK. Ostala su samo tri dana do zaključenja tržišta i Ristovski je dao svoju riječ čelnicima atenskog kluba. No, tada je uslijedio neočekivani preokret. "Kako je Mamić saznao, ne znam. I zove me, kaže, bi li ti volio doći kod nas. I ja rekoh, pa naravno. Kaže, prvi avion i odmah dolazi, a ja kažem, pa šefe, dao sam riječ AEK-u", prisjetio se Ristovski. Mamićev odgovor bio je kratak i jasan, a zorno je pokazivao moć koju je tada imao u regionalnom nogometu: "Kakav AEK, pa znaš što smo mi za AEK... Čovjek je riješio transfer za 24 sata."

Sve se odigralo munjevitom brzinom. Dinamo je u tom trenutku trebao desnog beka zbog ozljede Sadegha Moharramija, a tadašnji trener Zoran Mamić više nije računao na Petra Stojanovića. Prema tadašnjem pisanju portugalskih medija, Dinamo je za Ristovskog platio 1,3 milijuna eura odštete, a cijeli je posao dogovoren i zaključen u jednom danu. Posebno je zanimljiva činjenica da je Zdravko Mamić cijelu operaciju vodio iz Bosne i Hercegovine, gdje se nalazio nakon pravomoćne presude za izvlačenje novca iz Dinama. Njegov utjecaj, unatoč bijegu, očito nije jenjavao.
Ključne riječi
Dinamo Stefan Ristovski Zdravko Mamić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Hrvatski-Nevini-Vitez
Hrvatski-Nevini-Vitez
12:38 11.04.2026.

Hrvatina prava Zdravko Mamić je uz Boga i domoljublje i iz Međugorja žario i palio u Dinamu: 'Gospodin Zdravko je sve riješio u 24 sata kao svoj na BiH svome jer je imao hrvatske veze'

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!