Mamić je i iz Međugorja žario i palio u Dinamu: 'Gospodin Zdravko je sve riješio u 24 sata'

Stefan Ristovski, iskusni desni bek koji je ostavio dubok trag u Dinamu, a od ovoga ljeta nosi dres Sarajeva, otkrio je pozadinu svog dolaska u Maksimir. U razgovoru za portal Vijesti.ba, detaljno je opisao kako se našao u nezavidnoj situaciji u portugalskom Sportingu. Iako je imao još dvije godine ugovora, situacija u klubu se zakomplicirala i Ristovski je tražio izlaz. Zajedno s menadžerom tražio je isključivo transfer, ne posudbu, ali nijedan klub nije bio spreman platiti odštetu koju su Portugalci tražili. Ristovski je tako ostao trenirati izvan konkurencije za prvu momčad, a nastupao je jedino za reprezentaciju.

Kako se bližio kraj zimskog prijelaznog roka, rješenje se pojavilo u obliku posudbe u grčki AEK. Ostala su samo tri dana do zaključenja tržišta i Ristovski je dao svoju riječ čelnicima atenskog kluba. No, tada je uslijedio neočekivani preokret. "Kako je Mamić saznao, ne znam. I zove me, kaže, bi li ti volio doći kod nas. I ja rekoh, pa naravno. Kaže, prvi avion i odmah dolazi, a ja kažem, pa šefe, dao sam riječ AEK-u", prisjetio se Ristovski. Mamićev odgovor bio je kratak i jasan, a zorno je pokazivao moć koju je tada imao u regionalnom nogometu: "Kakav AEK, pa znaš što smo mi za AEK... Čovjek je riješio transfer za 24 sata."

Sve se odigralo munjevitom brzinom. Dinamo je u tom trenutku trebao desnog beka zbog ozljede Sadegha Moharramija, a tadašnji trener Zoran Mamić više nije računao na Petra Stojanovića. Prema tadašnjem pisanju portugalskih medija, Dinamo je za Ristovskog platio 1,3 milijuna eura odštete, a cijeli je posao dogovoren i zaključen u jednom danu. Posebno je zanimljiva činjenica da je Zdravko Mamić cijelu operaciju vodio iz Bosne i Hercegovine, gdje se nalazio nakon pravomoćne presude za izvlačenje novca iz Dinama. Njegov utjecaj, unatoč bijegu, očito nije jenjavao.