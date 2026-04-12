Svaki sindikalni lider koji zaziva demonstracije 18. travnja zaslužuje Nobela

Sedamdeset je dana prošlo otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali se našoj kumi javila Dubi iz Njemačke, koja je prvi put u životu litru dizela platila 3 eura. Ljutita je, kao i ostali koji žive u Njemačkoj, ali u isto vrijeme takva im skupoća bistri realnost, da je došlo vrijeme štednje, jer sutra će možda faliti dizela i čekat će ga u redovima. I mi smo nekada, u onoj Jugi bili navikli na to da goriva usfali. Dijelili su se bonovi, pa si mogao kupiti samo onoliko koliko ti država propiše, pa se uvodio sustav par-nepar, jedan su dan vozili automobili s neparnim zadnjim brojem na tablici, a drugog dana oni s parnim. Sve to govori kako smo u 2026. uplovili kao vrlo nesigurnu godinu, ali Hrvati su i dalje prilično bezbrižni.