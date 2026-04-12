OKLADE NA POLYMARKETU

Najveća politička kladionica već zna pobjednika u Mađarskoj: Odnos je 83:17 %

Hungarian parliamentary election in Budapest
Foto: MARTON MONUS/REUTERS
1/2
Autor
Antonio Mandir
12.04.2026.
u 18:40

Danas se na Polymarketu svakodnevno plasira više od 100 milijuna dolara oklada

Prognoze ishoda izbora na platformi Polymarket idu značajno protiv Viktora Orbána: Oporbeni kandidat Peter Magyar vodi s čak 83 posto u usporedbi s Orbánom koji je u 18:15 sati bio na samo 17 posto vjerojatnosti da će biti novi-stari premijer Mađarske. Ako se to pretvori u koeficijente na Magyara je koeficijent 1,2, a za Orbána 5,8, Dakle, za uloženih 100 eura za Magyara isplata bi bila 120 eura, odnosno zarada od 20 eura, ako pobijedi na izborima. Za uloženih 100 eura  na Orbána, u slučaju njjegove pobjede isplata bi bila 580 eura, a zarada 480 eura.

Polymarket je online platforma za klađenje gdje se korisnici klade na političke događaje pravim novcem - kvote odražavaju očekivanja kladioničara.  Polymarket je internetska platforma na kojoj se ljudi mogu kladiti na gotovo sve - od toga koja će pjesma biti najslušanija na Spotifyju do toga koliko će puta Donald Trump u jednom danu izgovoriti riječ 'strašno'.

Za vrijeme administracije Joea Bidena, ova neregulirana stranica bila je zabranjena u SAD-u, iako joj se moglo pristupiti putem VPN-a. Danas se na Polymarketu svakodnevno plasira više od 100 milijuna dolara oklada.

DP
Dpejakovic2
19:05 12.04.2026.

Budu nama istočni i botovi iz ruskog veleposlanstva sve objasnili i tko je pobjednik i kako je za sve kriva zla EU. Ta osta EU je davno trebala prestati financirati istočne i ukinuti sve fondove.

CH
chemica
19:47 12.04.2026.

Bolje bi bilo da pobijedi Orban, jer bi valjda jedino to prisililo tromu EU birokraciju da osmisli proceduru sprječavanja proruskih kolaboracionista da svako malo blokiraju cijelu EU. Usuprotno...a lako ćemo već nekako s Ficom. Vidimo.

BL
Bloomberg
18:43 12.04.2026.

Zeznul se kaj se pravil važan sa Trumpom i Vanceom. Tko se pametan s njima još dići da su si dobri!?

