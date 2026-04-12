Najveća politička kladionica već zna pobjednika u Mađarskoj: Odnos je 83:17 %

Prognoze ishoda izbora na platformi Polymarket idu značajno protiv Viktora Orbána: Oporbeni kandidat Peter Magyar vodi s čak 83 posto u usporedbi s Orbánom koji je u 18:15 sati bio na samo 17 posto vjerojatnosti da će biti novi-stari premijer Mađarske. Ako se to pretvori u koeficijente na Magyara je koeficijent 1,2, a za Orbána 5,8, Dakle, za uloženih 100 eura za Magyara isplata bi bila 120 eura, odnosno zarada od 20 eura, ako pobijedi na izborima. Za uloženih 100 eura na Orbána, u slučaju njjegove pobjede isplata bi bila 580 eura, a zarada 480 eura.

Polymarket je online platforma za klađenje gdje se korisnici klade na političke događaje pravim novcem - kvote odražavaju očekivanja kladioničara. Polymarket je internetska platforma na kojoj se ljudi mogu kladiti na gotovo sve - od toga koja će pjesma biti najslušanija na Spotifyju do toga koliko će puta Donald Trump u jednom danu izgovoriti riječ 'strašno'.

Za vrijeme administracije Joea Bidena, ova neregulirana stranica bila je zabranjena u SAD-u, iako joj se moglo pristupiti putem VPN-a. Danas se na Polymarketu svakodnevno plasira više od 100 milijuna dolara oklada.