Suigrač iz reprezentacije zaboravio na Cristiana Ronalda: 'Ja sam najbolji u Portugalu'

Mladi vezni igrač Paris Saint-Germaina, João Neves, svojom je izjavom uzburkao nogometne vode nakon što je iznenadio sunarodnjaka Cristiana Ronalda izostavivši ga s popisa najboljih igrača u čak dvije kategorije. Kada su ga novinari zatražili da imenuje najistaknutije pojedince u nekoliko liga, uključujući i saudijsku, kao i u reprezentaciji Portugala, Neves je u oba slučaja preskočio kapetana i jednu od najvećih nogometnih zvijezda svih vremena. Umjesto Ronalda, za najboljeg igrača saudijske Pro lige imenovao je drugog Portugalca i Ronaldovog suigrača u Al-Nassru, Joãoa Félixa, kojeg je opisao kao pravog "čarobnjaka" na terenu.

Njegova hrabrost i samopouzdanje došli su do izražaja kada je morao odabrati najboljeg igrača u redovima portugalske reprezentacije. Nakon što je već istaknuo portugalske zvijezde u engleskoj i talijanskoj ligi, Neves je bez oklijevanja donio neočekivanu odluku. "Teško je, jer sam već izabrao portugalske zvijezde u drugim ligama, pa ću zato reći - ja", samouvjereno je izjavio 21-godišnji veznjak, čime je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje su navijači izrazili mješavinu šoka, nevjerice i zabrinutosti zbog moguće narušene atmosfere u svlačionici reprezentacije.

Zanimljivo je da Neves nije imao problema s odabirom najboljeg igrača u američkoj ligi. Tu je titulu dodijelio kapetanu Inter Miamija i Ronaldovom vječnom rivalu, Lionelu Messiju. Ova odluka dodatno je naglasila njegovo izostavljanje Ronalda. Neves, koji je nakon sjajnih partija u Benfici postao član reprezentacije, od listopada 2023. godine dijeli svlačionicu i s Ronaldom i s Félixom, što njegovim komentarima daje dodatnu težinu. Sam Neves također ima impresivnu sezonu u PSG-u, gdje je u 15 nastupa u francuskoj ligi postigao pet golova, dok je u Ligi prvaka zabilježio jedan gol i tri asistencije u deset utakmica.

Iako se Nevesova izjava može činiti kao provokacija, statistika donekle nudi uvid u njegov odabir najboljeg igrača u Saudijskoj Arabiji. Dok je Cristiano Ronaldo superioran kao strijelac s 23 gola i dvije asistencije u 23 nastupa ove sezone, João Félix se istaknuo kao ključni kreativac Al-Nassra. Félix je postigao 15 golova u 26 utakmica, ali je ujedno i najbolji asistent lige s čak 11 asistencija, što potvrđuje Nevesov opis "čarobnjaka" koji stvara prilike za suigrače.

Unatoč smjelim izjavama mladog suigrača, izbornik Portugala Roberto Martinez i dalje vidi Cristiana Ronalda kao ključnu figuru svoje momčadi. Martinez je u nedavnim izjavama više puta naglasio kako su Ronaldovo neprocjenjivo iskustvo, liderske sposobnosti i pobjednički mentalitet presudni za momčad, a pogotovo za mlađe igrače. Opisao ga je kao "inspiraciju" i potvrdio da 41-godišnji napadač ostaje integralni dio njegovih planova za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine, iako je priznao da se njegova uloga na terenu sve više razvija prema onoj čistog "završnog igrača".

Komentari Joãoa Nevesa također neizravno skreću pozornost na evoluciju i rastući ugled saudijske Pro lige. Posljednjih godina liga je privukla značajan broj međunarodnih talenata, što je dovelo do povećane konkurentnosti i globalne pažnje. Prisutnost zvijezda poput Cristiana Ronalda i Joãoa Félixa nedvojbeno je podigla profil natjecanja, potaknuvši stalne rasprave o njezinoj kvaliteti u usporedbi s vodećim europskim ligama. Dok nogometni svijet čeka eventualne reakcije Ronalda ili Félixa, jasno je da je mladi Neves uspio pokrenuti raspravu koja nadilazi samo pitanje osobnih preferencija.