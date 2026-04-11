Ogroman kiks Arsenala, Bournemouth ih pobijedio na Emiratesu, evo kako izgleda ljestvica

Momčad Arsenala ušla je u 32. kolo Premier lige s jasnim ciljem - pobjedom protiv Bournemoutha privremeno pobjeći Manchester Cityju na velikih 12 bodova prednosti i staviti dodatan pritisak na branitelje naslova. Međutim, ono što je trebalo biti rutinsko odrađivanje posla pretvorilo se u pravu noćnu moru za domaće navijače. Gosti, koje vodi Artetin prijatelj iz djetinjstva Andoni Iraola, odigrali su fantastičnu utakmicu i od prve minute pokazali da nisu došli na izlet. Njihov visoki presing stvarao je ogromne probleme Arsenalu, a hrabra igra isplatila im se već u 17. minuti. Adrien Truffert probio se po lijevoj strani, a njegov je ubačaj nakon bloka Williama Salibe sretno stigao do Juniora Kroupija, koji na drugoj vratnici skače i posprema loptu u mrežu za šokantno vodstvo gostiju i muk na Emiratesu.

Primljeni pogodak dodatno je unio nervozu u redove lidera prvenstva, koji su se mučili stvoriti konkretnu priliku iz igre. Ipak, "Topnici" su do izjednačenja stigli u 34. minuti, i to iz kaznenog udarca. Nakon jednog ubačaja iz kuta, lopta je u gužvi pogodila visoko podignutu ruku kapetana Bournemoutha Ryana Christieja, a sudac Michael Oliver bez oklijevanja je pokazao na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo Viktor Gyokeres i snažnim udarcem postigao svoj 18. pogodak sezone, vrativši nadu domaćinima. Unatoč izjednačenju, Arteta je bio vidno nezadovoljan igrom svoje momčadi, što je pokazivao gestikulacijama uz aut-liniju tijekom cijelog prvog poluvremena.

Nastavak susreta donio je sličnu sliku na terenu. Bournemouth je i dalje bio dominantna i opasnija momčad, a Arsenal je izgledao bezidejno. Vidjevši da stvari idu u krivom smjeru, Arteta je rano u drugom dijelu posegnuo za drastičnim mjerama, napravivši trostruku izmjenu i na teren poslavši Leandra Trossarda, Eberechija Ezea i 16-godišnjeg Maxa Dowmana u pokušaju da povrati kontrolu nad igrom. No, ni to nije pomoglo. Gosti su nastavili s pritiskom i strpljivo čekali svoju priliku, koja je stigla u 75. minuti. Alex Scott se sjurio kroz obranu Arsenala i preciznim udarcem matirao vratara Davida Rayu za novo vodstvo Bournemoutha. Bio je to pogodak koji je bacio Emirates u očaj, a gostujuće navijače u ekstazu.

Do kraja utakmice Arsenal je bacio sve karte u napad, no obrana Bournemoutha izdržala je sve pritiske. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, stadionom su odjekivali zvižduci razočaranih domaćih navijača, dok su gosti slavili drugu uzastopnu pobjedu na ovom stadionu. Ovim porazom Arsenal je ostao na devet bodova prednosti ispred Manchester Cityja, no "Građani" sada imaju dvije utakmice manje. Već sutra City gostuje kod Chelseaja, a iduće nedjelje dočekuje upravo Arsenal u utakmici koja bi mogla izravno odlučivati o prvaku. Ukoliko momčad Pepa Guardiole pobijedi u svojim zaostalim susretima, zaostatak za Arsenalom smanjit će na samo tri boda, čime bi završnica sezone postala dramatičnija no ikad.