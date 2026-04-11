Novi Realov kiks ide na ruku Modriću: i dalje će držati prijestolje nedodirljive legende

Real Madrid ponovno je teško kiksao u utrci s Barcelonom za naslov prvaka odigravši samo 1:1 na Bernabeuu s Gironom. Pobijedi li Barcelona danas Espanyol na domaćem terenu, povećat će prednost nad Real Madridom na devet bodova, a do kraja prvenstva preostaje još sedam utakmica. Među ostalim i Clasico, 10. svibnja u Barceloni.

Tako se već sada može nazrijeti još jedna Realova katastrofa: sezona bez ijednoga trofeja – druga zaredom bez tri najvažnija, Kraljeva kupa, nacionalnog prvenstva i Lige prvaka. Realovog trenera Alvara Arbelou pitali su nakon utakmice s Gironom - je li naslov prvaka Španjolske ovim remijem definitivno izgubljen?

- Ne. Taj osjećaj ću imati onog dana kad titulu i matematički izgubimo. Dok god nismo, nastavit ćemo se boriti. Ovo je Real Madrid. Do posljednjeg dana se treba boriti – odgovorio je Arbeloa, trenerski modni mačak, koji nosi jaknu od 3900 eura i koji bi mogao ući u povijest kao jedan od najneuspješnijih Realovih trenera.

Naime, osim što gubi utrku s Barcom, Real Madrid već je davno ispao iz Kraljeva kupa, u osmini finala od Albacete, a uoči uzvrata četvrtfinala Lige prvaka s Bayernom u Münchenu (srijeda, 21 sat) u gubitničkoj je poziciji, lovi zaostatak 1:2. Pogledamo li nakratko u retrovizor, dolazimo do podatka kako je Real Madrid posljednji trofej osvojio dok je za njega igrao Luka Modrić: 18. prosinca 2024. u finalu Interkontinentalnog kupa svladao je meksičku Pachucu s 3:0. Bio je to Modrićev rekordni 28. trofej u Real Madridu.

I kako stvari trenutačno stoje, čini se kako će taj nestvarni Modrićev doseg – s obzirom na razočaravajuću Realovu sezonu - još neko vrijeme ostati neugrožen. Naime, riznica trofeja koje je s Real Madridom osvojio legendarni 34-godišnji desni branič Dani Carvajal gotovo je jednako impresivna kao i Modrićeva; Carvajal je u dresu Reala skupio čak 27 trofeja, samo jedan manje od hrvatskog kapetana, čime je Lukin rekord bio pod izravnom prijetnjom.

Obojica dijele rekord od šest osvojenih Liga prvaka, podvig koji su ostvarili još samo legendarni Paco Gento i njihov donedavni suigrač Nacho Fernández. Uz to, zajedno su podigli četiri trofeja La Lige, pet Uefinih Superkupova i šest titula svjetskih klupskih prvaka (uključujući i Fifin Interkontinentalni kup). Razlika je minimalna i svodi se na detalje u domaćim natjecanjima, gdje Modrić ima pet španjolskih Superkupova naspram Carvajalova četiri, dok obojica imaju po dva Kraljeva kupa.

Pitanje koje se donedavno postavljalo među navijačima Reala - hoće li Modrićev rekord biti kratkoga vijeka? – očito dobiva negativan odgovor. Što nije toliko poražavajuće za Carvajala, koliko za Real Madrid, klub naviknut na osvajanje trofeja. Tako na primjer jedan od najboljih igrača svijeta, Francuz Kylian Mbappe s Real Madridom u dvije sezone na Bernabeuu još nije uspio osvojiti naslov prvaka, a još uvijek spada i među najznačajnije svjetske nogometaše koji nikada nisu osvojili Ligu prvaka.

Kad je pak Carvajal u pitanju, veliko je pitanje – hoće li on dobiti novu šansu nadmašiti Lukin rekord. Njegov ugovor s Realom istječe ovoga ljeta, a još uvijek nema nagovještaja da ga Real Madrid ima namjeru zadržati i u sljedećoj sezoni. Mediji su nagađali kako Real Madrid nije potpuno uvjeren u Carvajalovu fizičku moć nakon oporavka od teške ozljede koljena koja mu je oduzela devet mjeseci karijere. U ovoj sezoni ima 19 nastupa, u utakmici s Gironom odradio je 90 minuta s kapetanskom vrpcom.

Iza Modrića i Carvajala na ljestvici najtrofejnijih igrača Reala nalaze se njihovi bivši suigrači: Nacho Fernández s 26 trofeja te Marcelo i Karim Benzema, koji su klub napustili s po 25 osvojenih naslova.