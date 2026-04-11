NOVI POKUŠAJ MIRA

Izrael i Libanon započinju pregovore u utorak u SAD-u

Libanon
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Hina
11.04.2026.
u 07:26

Prekid napada u Libanonu jedan je od uvjeta koje zahtjeva Iran u paralelnim pregovorima sa SAD‑om zakazanima za ovaj vikend, napominje Reuters.

Izrael i Libanon započet će službene mirovne pregovore u utorak u Washingtonu, objavili su izraelski i libanonski dužnosnici. Pregovori će započeti sastankom izraelskog veleposlanika u SAD‑u Yechiela Leitera s libanonskom kolegicom Nadom Hamadeh Moawad, izvijestio je Reuters.

Libanonsko predsjedništvo priopćilo je da su dvoje dužnosnika u petak telefonski razgovarali i dogovorili sastanak u američkom ministarstvu vanjskih poslova kako bi razgovarali o objavi primirja i postavili datum za bilateralne pregovore uz posredovanje SAD‑a. Izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu objavilo je da će tim razgovorom započeti "službeni mirovni pregovori", istaknuvši da Izrael odbija razgovarati o prekidu vatre s Hezbolahom.

Prekid napada u Libanonu jedan je od uvjeta koje zahtjeva Iran u paralelnim pregovorima sa SAD‑om zakazanima za ovaj vikend, napominje Reuters. Libanonski predsjednik Joseph Aoun izrazio je spremnost na početak izravnih pregovora s Izraelom radi zaustavljanja napada već tjedan dana nakon početka sukoba, dodavši čak i da je spreman na normalizaciju odnosa.

Vlada u Tel Avivu taj je prijedlog odbila, navodeći da je stigao prekasno te da libanonska vlada, koja dijeli izraelski cilj razoružavanja Hezbolaha, ne može djelovati protiv skupine bez rizika od građanskog rata. SAD i Iran u utorak su objavili primirje. Provedbu uvjetuju otvaranjem Hormuškog tjesnaca, odnosno prekidom vatre u Libanonu. Početak pregovora s Libanonom izraelski premijer Benjamin Netanyahu nagovijestio je u četvrtak.
ZV
zvonimirkraljic98
07:48 11.04.2026.

Iran, koji sada diktira uvjete, ne traži nikakve pregovore koji se lažno poštuju, već traži prekid izraelskih napada na Palestince koji su prisilno iseljeni iz sjevernog Izraela, čije su kuće i maslinici ukradeni, koji su pronašli utočište od genocida u južnom Libanonu i osnovali svoja udruženja s namjerom zaštite svojih života. Traži se prestanak ubijanja, dajući isto sa svoje strane.

