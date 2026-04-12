Nakon Artemisa II slijedi povratak na Mjesec, ali i pripreme za put na Mars

Nakon što je misija Artemis II ponovno odvela ljude u blizinu Mjeseca i simbolično zatvorila poglavlje dugo više od pola stoljeća, svemirska utrka ulazi u novu fazu – onu u kojoj povratak na Mjesec više nije cilj sam po sebi, nego tek početak znatno ambicioznijeg plana. Program Artemis zamišljen je kao dugoročna strategija stvaranja održive ljudske prisutnosti izvan Zemlje, a prve misije nakon Artemisa II jasno pokazuju kako će taj put izgledati. Artemis III označit će povijesni trenutak – povratak astronauta na površinu Mjeseca prvi put nakon misije Apollo 17 iz 1972. godine. No, za razliku od kratkih i simboličnih slijetanja u doba hladnoratovske utrke, ovaj put riječ je o pažljivo planiranom znanstvenom i infrastrukturnom pothvatu. Poseban fokus stavljen je na južni pol Mjeseca, regiju koja se smatra jednim od najperspektivnijih područja za buduće istraživanje.