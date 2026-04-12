Nakon što je misija Artemis II ponovno odvela ljude u blizinu Mjeseca i simbolično zatvorila poglavlje dugo više od pola stoljeća, svemirska utrka ulazi u novu fazu – onu u kojoj povratak na Mjesec više nije cilj sam po sebi, nego tek početak znatno ambicioznijeg plana. Program Artemis zamišljen je kao dugoročna strategija stvaranja održive ljudske prisutnosti izvan Zemlje, a prve misije nakon Artemisa II jasno pokazuju kako će taj put izgledati. Artemis III označit će povijesni trenutak – povratak astronauta na površinu Mjeseca prvi put nakon misije Apollo 17 iz 1972. godine. No, za razliku od kratkih i simboličnih slijetanja u doba hladnoratovske utrke, ovaj put riječ je o pažljivo planiranom znanstvenom i infrastrukturnom pothvatu. Poseban fokus stavljen je na južni pol Mjeseca, regiju koja se smatra jednim od najperspektivnijih područja za buduće istraživanje.
Nakon Artemisa II slijedi povratak na Mjesec, ali i pripreme za put na Mars
NASA je predstavila plan za trajnu bazu na Mjesecu kroz tri faze, kao prvi korak prema dugoročnom cilju odlaska na Mars. Od 2027. planiraju se gotovo mjesečna slijetanja opreme, rovera i znanstvenih instrumenata uz razvoj infrastrukture koja će se postupno širiti, uključujući međunarodnu suradnju poput doprinosa JAXA
