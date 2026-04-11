VIDEO Pogledajte golčinu Luke Sučića u Španjolskoj, na istoj utakmici zabio još jedan vatreni

Utakmica na stadionu Anoeta u San Sebastiánu nije mogla početi gore za domaću momčad i hrvatskog stopera Duju Ćaletu-Cara. Igrala se tek treća minuta susreta kada je s lijeve strane loptu u kazneni prostor ubacio igrač Alavesa Rebbach. Ćaleta-Car je u pokušaju da blokira loptu i otkloni opasnost ispred svojeg vratara nespretno reagirao i poslao je u vlastitu mrežu za rano vodstvo gostiju od 1:0. Bio je to šok za navijače Sociedada, no na odgovor se nije trebalo dugo čekati, a stigao je od drugog Hrvata na terenu.

Radost gostiju trajala je svega desetak minuta. U 14. minuti, odgovornost je preuzeo Luka Sučić. Hrvatski veznjak primio je loptu na otprilike dvadeset i pet metara od protivničkog gola, namjestio se i ispalio projektil lijevom nogom. Lopta je u nezaustavljivom luku odsjela u suprotnom kutu nemoćnog vratara Alavesa, Antonija Sivere. Bio je to njegov treći pogodak ove sezone u La Ligi, a svakako jedan od najljepših, kojim je vratio stvari na početak i donio izjednačenje svojoj momčadi. Autogol Ćalete-Cara i gol Sučića pogledajte OVDJE.

Ludo otvaranje utakmice tu se nije zaustavilo. Činilo se kao da su obje obrane odlučile uzeti slobodan dan, pa se golijada nastavila. Alaves je ponovno stigao do prednosti u 23. minuti kada je za 2:1 precizan bio Ibrahim Diabate, iskoristivši još jednu smušenost u obrani domaćih. Ipak, ni to vodstvo nije bilo dugog vijeka. Samo tri minute kasnije, u 26. minuti, Real Sociedad je ponovno izjednačio. Konačnih 2:2 za poluvrijeme postavio je Beñat Turrientes i time zaključio nevjerojatno efikasno prvo poluvrijeme.

Sučićev pogodak potvrda je njegove sjajne forme u drugom dijelu sezone. Nakon što je prvi dio prvenstva uglavnom provodio na klupi za pričuvne igrače, dolaskom trenera Pellegrina Matarazza njegov se status u momčadi drastično promijenio. Mladi hrvatski reprezentativac postao je jedan od ključnih igrača baskijske momčadi, a povratak u formu vidljiv je i kroz njegov učinak: u posljednjih pet prvenstvenih utakmica zabilježio je dva gola i jednu asistenciju. Njegove odlične igre zasigurno vesele i izbornika Zlatka Dalića, posebno uoči nadolazećih reprezentativnih izazova. Dalić je i ranije potvrdio kako ozbiljno računa na Sučića te da od njega ima velika očekivanja, a ovakvim predstavama mladi veznjak dokazuje da je spreman za važnu ulogu. Podjelom bodova Real Sociedad je ostao na sedmom mjestu ljestvice, nastavljajući borbu za europska natjecanja.