A Tudor im nije bio dovoljno dobar... Tottenham nakon novog poraza potonuo još dublje

Šok-terapija u Tottenhamu nije donijela željeni rezultat. U prvoj utakmici pod vodstvom talijanskog stručnjaka Roberta De Zerbija, Spursi su upisali bolan poraz na gostovanju kod Sunderlanda. Domaćin je na krcatom Stadium of Lightu slavio s minimalnih 1:0, a jedini pogodak na utakmici postigao je Nordi Mukiele. Poraz je gurnuo Tottenham natrag u sumornu realnost, ostavivši ih na 18. mjestu ljestvice, poziciji koja na kraju sezone vodi u niži rang natjecanja, Championship. Nada da će dolazak novog lica na klupu razbuditi uspavanu momčad rasplinula se već na prvoj prepreci.

Ovaj rezultat posebno bolno odzvanja u sjevernom Londonu jer dolazi nedugo nakon što je klub uručio otkaz Igoru Tudoru. Hrvatski trener na klupi je proveo samo 44 dana i vodio momčad u sedam utakmica, ne uspjevši upisati pobjedu u Premier ligi. Iako je situacija i pod njegovim vodstvom bila teška, uprava je očito smatrala da je promjena nužna za spas sezone. No, debi De Zerbija, koji je potpisao dugoročni ugovor s ciljem osiguravanja opstanka, pokazao je da su problemi kluba puno dublji od samog trenera i da će Talijanu trebati puno više od entuzijazma za preokret.

Borba za ostanak u engleskom elitnom razredu postaje sve napetija. Pobjedom protiv Wolvesa, West Ham je skočio iznad crte i gurnuo upravo Tottenham na 18. mjesto. Spursi sada imaju 30 bodova, jedan manje od West Hama. U opasnoj zoni su i Nottingham Forest te Leeds United, koji s 33 boda imaju samo tri boda više od Tottenhama, s tim da Leeds ima i utakmicu manje. Na samom dnu su Burnley i Wolverhampton Wanderers, čiji je ostanak u ligi svakim kolom sve manje vjerojatan.

Pred De Zerbijem i njegovom momčadi je izuzetno težak raspored. Do kraja sezone ostalo je još šest kola, a Tottenham čekaju izravni dvoboji s konkurentima u borbi za ostanak. Već sljedećeg vikenda dočekuju Brighton, De Zerbijev bivši klub, a nakon toga slijede ključni susreti protiv Wolvesa i Leedsa. Svaki bod bit će od presudne važnosti, a pritisak na igračima i novom treneru raste iz tjedna u tjedan. Navijači se s pravom pitaju je li smjena Tudora doista bila rješenje ili samo još jedan ishitren potez uprave koja gubi konce.