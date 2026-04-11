HRVATSKI BRANIČ

VIDEO Gvardiol mjesečno zarađuje milijun eura, ali njegov automobil sve je ostavio u čudu

Rijeka: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
11.04.2026.
u 19:20

Inače, Gvardiol u Cityju zarađuje oko 230 tisuća eura tjedno što je gotovo milijun eura mjesečne plaće. No, više je puta pokazao da je skroman i da mu novac nije u prvom planu pa tako i ovaj.

Poznato je da vrhunski nogometaši zarađuju ogroman novac, a igrači Manchester Cityja su među najbolje plaćenima. Ne čudi stoga da voze automobile vrijedne nekoliko stotina tisuća eura.

Tako je City News Wall snimao dolazak igrača Manchester Cityja na trening. Nogometaši su stizali u Rolls-Royceovima, Ferrarijima, Mercedesima ili u Bentleyjima kao Mateo Kovačić.

No, Joško Gvardiol dovezao se u Golfu R što je za prilike igrača Cityja jako skroman automobil. Njegov izbor izazvao je čuđenje i brojne komentare navijača.

"Gvardiol je samo jednostavno ljudsko biće", napisao je jedan navijač.

Inače, Gvardiol u Cityju zarađuje oko 230 tisuća eura tjedno što je gotovo milijun eura mjesečne plaće. No, više je puta pokazao da je skroman i da mu novac nije u prvom planu pa tako i ovaj.

Inače, Gvardiol je izvan pogona od siječnja, kada je zadobio prijelom potkoljenične kosti desne noge. Trener Pep Guardiola potvrdio je ovih dana kako oporavak napreduje, ali i naglasio da će za povratak biti potrebno još vremena.

"Bolje mu je, ali još uvijek nije blizu", kratko je poručio španjolski stručnjak.

Zbog težine ozljede i dalje nije poznato kada bi se Gvardiol mogao ponovno priključiti momčadi. Prema pisanju Manchester Evening Newsa, postoji mogućnost da se vrati u završnici sezone, no konkretni rokovi zasad nisu definirani.

Isti izvor navodi kako bi hrvatski stoper mogao biti posebno oprezan s povratkom, kako bi potpuno spreman dočekao Svjetsko prvenstvo, koje će se ovoga ljeta održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Avatar Scuderia
Scuderia
20:15 11.04.2026.

Minus porez. Nikada nemojte zaboraviti da je cca 50% brojke koje dobiva po ugovoru nestalo prije nego je išta vidio.

