Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽIVOTNI INTERVJU: ANDRIJA ŠIMIĆ

Naši glavni klijenti danas su milijarderi za koje nitko nije čuo, spremni su u jednom šopingu potrošiti pola milijuna eura

Autor
Robert Bubalo
12.04.2026.
u 14:00

Pomorski kapetan i jedan od najistaknutijih promotora jahtinga na Jadranu govori o siromašnom odrastanju u župnom dvoru, olujnim morima, druženjima s filmskim zvijezdama i putu koji ga je doveo do samog vrha svijeta megajahti

Iza brade koja podsjeća na starinske pomorce i pustolove krije se biografija satkana od mora, rada i iznenadnih obrata. Andrija Šimić prošao je put od dječaka iz župnog dvora i riječkoga kvarta, preko trgovačke mornarice i olujnih plovidbi, do čovjeka koji danas u Hrvatskoj vodi jedan od najvažnijih poslova u svijetu megajahti. Njegova priča nije samo priča o luksuzu nego i o upornosti, riziku i životu koji se gradio daleko od sigurnih luka.

Vaša brada podsjeća me na bradu Hemingwayeva junaka, starog ribara Santiaga, koja je izrasla iz soli, sunca i vjetra. Ima li i vaša neku sličnu morsku priču? Prije osam godina, kada je moj poslovni partner Antonio Cosulich odlazio u mirovinu, prvi put u 200 godina kompanije Fratelli Cosulich nitko iz njihove loze nije bio kapetan, tako da nije mogao ni pustiti bradu. Meni je pripala čast nastaviti tu tradiciju i ponosan sam na to.

Ključne riječi
kruzeri brodovi jahta Andrija Šimić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Ričard
Ričard
15:02 12.04.2026.

Slavno ime ima. Andrijica Šimić (Alagovac, župa Ružići, Grude, 22. studenoga[1] 1833. – Runovići, 5. veljače 1905.), legendarni hrvatski hajduk. Svojim djelovanjem je postao legendom među Hrvatima u Dalmaciji i Hercegovini, s obje strane granice (i austrijske i turske). Smatra se da je njegova hajdučija ohrabrila tamošnje pučanstvo na ustanak protiv turskih vlasti (ustanak u Gabeli). ↓

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
15:00 12.04.2026.

Mene njegova brada podsjeća jedino na barikade oko Knina 1990-te.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-04-07/PXL_251024_122862060.jpg
Premium sadržaj
70
URUŠAVANJE DRUŠTVA I DRŽAVE

Demokracija nam umire pred očima: Obećana nam je 'Švicarska', a dobili smo državu koja klizi u – autokraciju

Kako izgleda to urušavanje i društva i države, vidi se i na primjeru Hrvatske, zemlje, koja je, kako su nam tvrdili političari, nakon krvavog izlaska iz "tamnice naroda", trebala postati nova Švicarska. No 31 godinu od završetka Domovinskog rata, Hrvatska je sve češće zemlja čiji se građani pitaju čemu država uopće služi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!