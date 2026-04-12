Naši glavni klijenti danas su milijarderi za koje nitko nije čuo, spremni su u jednom šopingu potrošiti pola milijuna eura

Iza brade koja podsjeća na starinske pomorce i pustolove krije se biografija satkana od mora, rada i iznenadnih obrata. Andrija Šimić prošao je put od dječaka iz župnog dvora i riječkoga kvarta, preko trgovačke mornarice i olujnih plovidbi, do čovjeka koji danas u Hrvatskoj vodi jedan od najvažnijih poslova u svijetu megajahti. Njegova priča nije samo priča o luksuzu nego i o upornosti, riziku i životu koji se gradio daleko od sigurnih luka.



Vaša brada podsjeća me na bradu Hemingwayeva junaka, starog ribara Santiaga, koja je izrasla iz soli, sunca i vjetra. Ima li i vaša neku sličnu morsku priču? Prije osam godina, kada je moj poslovni partner Antonio Cosulich odlazio u mirovinu, prvi put u 200 godina kompanije Fratelli Cosulich nitko iz njihove loze nije bio kapetan, tako da nije mogao ni pustiti bradu. Meni je pripala čast nastaviti tu tradiciju i ponosan sam na to.