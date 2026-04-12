OMILJENI PAR

Za Eden i Cruza hrvatski obožavatelji su plaćali mise, pogledajte kako sada izgledaju likovi iz kultne Santa Barbare

Marcy Walker i A. Martinez glumili su Eden i Cruza, omiljeni par čija se ljubavna priča napeto pratila iz epizode u epizodu

Eden Capwell i Cruz Castillo likovi iz mnogima omiljene serije "Santa Barbara" koja je u Hrvatskoj 90-ih uživala veliku popularnost. Eden je glumila američka glumica Marcy Walker od 28. rujna 1984. do 9. kolovoza 1991., a Cruza glumac A. Martinez od 13. kolovoza 1984. do 11. rujna 1992. Dok su producenti u početku bili nesigurni oko spajanja Eden s likom meksičkog podrijetla, obožavatelji su s oduševljenjem prihvatili novi par i brzo su postali najpopularniji par u Santa Barbari. Ljubav bogate djevojke iz visokog društva i jednostavnog momka, odgojenog u siromašnoj meksičkoj obitelji napeto se pratila iz epizode u epizodu, a poznata je i priča kako su se u našim crkvama plaćale i mise za ovaj par.

- Kad se moj lik pojavio u seriji, rečeno mi je da bi moj lik trebao biti ljubavno spojen s likom Warrena Lockridgea, a ne s Cruzom Castillom. Zapravo sam snimila neke scene s njim, ali to nije donijelo baš puno uspjeha U scenama koje sam glumila s A. Martinezom, naprotiv, odmah se pojavio mnogo jači dojam, neobjašnjiva kemija koja nikome nije promakla. Tada nam je oboma pala na pamet ideja da izmislimo ljubavnu priču između naših likova. Međutim, scenaristi su dugo oklijevali uključiti u Santa Barbaru ljubavnu aferu između ove bogate djevojke i siromašnog protagonista - objasnila je jednom Marcy Walker. Prije dvije godine obilježeno je 40 godina od prikazivanja serije i tada se dio ekipe serije okupio te su Marcy Walker i A. Martinez opet snimljeni zajedno nakon dugo vremena. Martinez je bio pod svjetlima pozornice već s 12 godina kad je počeo pjevati i nastupio je u jednom talent-showu, a poslije je shvatio da je gluma ono čime se želi baviti. Prva supruga bila mu je glumica Mare Winningham koju je upoznao na snimanju "The Young Pioneers", ali rastali su se iste godine kad su se vjenčali.

Godinu dana poslije Cruz se zaljubio u sadašnju suprugu Leslie Bryans s kojom ima troje djece – kćer Ren Farren, sina Devona Makenu i još jednu kćer Dakotu Lee. Kada mu je ponuđena uloga Cruza u Santa Barbari, dvoumio se trebali li prihvatiti ulogu u sapunici.  Mary je svoju prvu ulogu dobila 1981. godine u seriji  "All My Children" i bila je nominirana dvije godine za redom za Emmy za najbolju sporednu ulogu. Ni Mary kada je prihvatila ulogu u Santa Barbari nije ni slutila kako će joj Eden donijeti popularnost. Za ovu ulogu, Walker je dobila još tri nominacije za nagradu Emmy, ovaj put u kategoriji najbolje glavne glumice. 

