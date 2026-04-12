Teški dani velike zvijezde bivše Jugoslavije: Živi u podrumu, viđali su je u pučkoj kuhinji i jako je smršavjela
Dragana Šarić, široj javnosti poznata kao Bebi Dol, nekadašnja je velika zvijezda jugoslavenske glazbene scene i bivša eurovizijska predstavnica koja se u posljednje vrijeme potpuno povukla iz javnog života.
Novinari iz Srbije su je pokušali locirati kako bi saznali istinu o njezinom stanju, no bezuspješno. Ipak, o njezinom svakodnevnom životu progovorili su susjedi iz beogradskog naselja Vračar, gdje pjevačica navodno trenutačno boravi.
Drugi je pak susjed tvrdio da ju je vidio nekoliko puta, i to u šetnji s dečkom tijekom kojih su se svađali. Naveo je kako takve prizore nije bilo ugodno ni čuti ni gledati jer se cijela ulica orila od njihove vike.
To se odvijalo prije dvije godine, a od tada je u javnosti viđena samo jednom, kada ju je prošle godine prolaznik snimio u trenutku kada se pridružila jednoj uličnoj pjevačici i s njom otpjevala pjesmu.
"Rudi", "Hajde da...", "Ljuta sam", "Brazil", samo su neke od njezinih hitova. Za svoj rad dobila je mnogo nagrada, a Jugoslaviju je predstavljala na Euroviziji 1991. s pjesmom 'Brazil' koja je i danas veliki hit na ovim prostorima.