Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Serie A

Juventus upisao važnu pobjedu protiv Atalante, Pašalić igrao

Serie A - Atalanta v Napoli
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.04.2026.
u 22:52

Mario Pašalić je za domaću momčad igrao od 72. minute.

Juventus je kao gost ostvario važnu pobjedu protiv Atalante u Bergamu, u zadnjoj subotnjoj utakmici 32. kola talijanske Serie A, a tri boda momčadi iz Torina donio je Jeremie Boga golom u 48. minuti.

Juventus je sa 60 bodova privremeno skočio na četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka, potisnuvši Como, koji ima 58 bodova, na petu poziciju. Šesta je Roma s 57 bodova, a Atalanta je večerašnjim porazom ostala na sedmom mjestu s 53 boda te je malo vjerojatno da još može izboriti mjesto u Ligi prvaka za sljedeću sezonu.

Vodeći Inter ima 72 boda, sedam više od Napolija, a devet više od Milana koji je večeras s 3-0 poražen na San Siru, a pobijedio ga je Udinese.
Ključne riječi
Juventus Atalanta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!