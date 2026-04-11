Neymar još nije prebolio ispadanje od Hrvatske: 'Vidio sam kako bi izgledao moj sprovod...'

Poraz brazilske nogometne reprezentacije od Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru 9. prosinca 2022. i dalje je iznimno bolna tema za Neymara. Iako su prošle gotovo dvije godine, brazilska zvijezda još uvijek proživljava dramatične trenutke ispadanja nakon lutrije jedanaesteraca. U nedavnom razgovoru sa suigračima u Santosu, čija je snimka objavljena na njegovom YouTube kanalu, napadač je podijelio dosad nepoznate detalje o tome kako se osjećao nakon što su Vatreni srušili snove Brazila o šestoj tituli svjetskog prvaka. Njegove riječi otkrivaju dubinu očaja koji ga je tada obuzeo.

Neymar je šokantno usporedio atmosferu u hotelu nakon utakmice s vlastitim sprovodom. "Mislio sam da ću umrijeti. Vratili smo se u hotel nakon utakmice i imao sam osjećaj kao da je svijet stao", započeo je svoju ispovijest. "Čovječe, vidio sam kako bi izgledao moj sprovod. Kunem se Bogom. Sjedio sam u maloj sobi, a ljudi su počeli pristizati. Stigla je moja obitelj, pa još ljudi... Svi su imali crvene oči i samo su me pozdravljali bez riječi, u tišini. Nije se imalo što reći", opisao je mučnu scenu.

Usporedbe su postajale sve mračnije kako je nastavljao. Opisao je kako su se suigrači i članovi obitelji kretali hotelom poput likova iz serije "The Walking Dead", ozbiljnih i shrvani lica. "Osjećao sam se kao da sam u lijesu, a svi zastaju ispred njega i govore: 'Vau, on je stvarno živio, ha?' To je bio taj osjećaj", rekao je Neymar. Dodao je da se nakon toga povukao u sobu jer mu nije bilo dobro te da je kratko razgovarao sa suigračem Marquinhosom, koji također "nije želio nikoga vidjeti".

Ovo nije prvi put da najbolji strijelac u povijesti Brazila sa 79 golova govori o težini katarskog poraza. Ubrzo nakon ispadanja izjavio je da je "psihološki uništen" i da ga je poraz "paralizirao na deset minuta", nakon čega je počeo nekontrolirano plakati. U jednom kasnijem intervjuu priznao je da je pet dana neprestano plakao i da je to bio najgori trenutak u njegovu životu. "Sve je izgledalo kao sprovod. Jedni plaču na jednoj, drugi na drugoj strani. Užasno, bio je to osjećaj koji nikad više ne želim iskusiti", izjavio je tada.

U utakmici protiv Hrvatske, peterostruki svjetski prvaci poveli su upravo golom Neymara u produžecima, no Hrvatska je uspjela izjednačiti preko Brune Petkovića i na kraju slaviti nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Brazil je promašio dva od prva četiri udarca, a Neymar, koji je bio predviđen kao peti izvođač, nije ni dobio priliku pucati. Taj peti jedanaesterac, za koji je sam rekao da je "najteži, ali možda i ne dođe na red", ostat će vječna nepoznanica.

Unatoč traumi, Neymar se nada nastupu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, što bi mu bio četvrti Mundijal u karijeri. Trenutačno se oporavlja od teške ozljede prednjeg križnog ligamenta i meniskusa lijevog koljena, koju je zadobio u listopadu 2023. i zbog koje nije igrao za reprezentaciju. Bolna uspomena na poraz od Hrvatske zasigurno će mu biti dodatni motiv na putu prema novom pokušaju osvajanja toliko željenog trofeja, koji Brazil čeka još od 2002. godine.