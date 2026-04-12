FOTO Promijenili su strategije ratovanja: Ovo je 10 najnaprednijih vojnih dronova na svijetu

Bespilotne borbene letjelice donijele su revoluciju na bojno polje, pružajući oružanim snagama neusporedive prednosti u nadzoru, prikupljanju obavještajnih podataka i preciznim udarima. Tehnologija bespilotnih letjelica dosegla je nove visine, a napredni dronovi mijenjaju strategije na bojištu. U nastavku donosimo popis deset najboljih vojnih dronova koji je kreirao Inside FPV.
Foto: RICARDO ARDUENGO/REUTERS
Share
Podijeli
10. Kratos XQ-58A Valkyrie (SAD): Eksperimentalna stealth letjelica koja može autonomno djelovati uz pomoć umjetne inteligencije. Ima domet preko 3000 kilometara, znatno je jeftinija od klasičnih borbenih zrakoplova te omogućuje masovnu upotrebu.
Foto: ABACA/ABACA
Share
Podijeli
9. EADS Barracuda (Njemačka i Španjolska): Europska stealth letjelica namijenjena borbenim operacijama i elektroničkom ratovanju. Ima domet preko 3000 kilometara, a dizajnirana je za rad u rojevima i suradnju s pilotiranim zrakoplovima.
Foto: Wikimedia Commons
Share
Podijeli
8. Wing Loong II (Kina): Može nositi 12 komada naoružanja, a koristi se za nadzor, elektroničko ratovanje i napade.
Foto: Liang Xu
Share
Podijeli
OGLAS
7. TAI Aksungur (Turska): Dvomotorni dron namijenjen višenamjenskim operacijama ima nosivost do 750 kilograma, a opremljen je naprednim senzorima. 
Foto: Wikimedia Commons
Share
Podijeli
6. S-70 Okhotnik (Rusija): Namijenjen je dubokim udarima i izviđanju, a ima domet oko 6000 kilometara. Može nositi naoružanje unutar trupa.
Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/NEWSCOM
Share
Podijeli
5. Hermes 900 (Izrael): Koristi se za nadzor ilegalnog ribolova, pomoć u katastrofama te vojne misije. Može nositi do 350 kilograma senzora i komunikacijske opreme.
Foto: Courtney Bonneau
Share
Podijeli
4. CH-5 Rainbow (Kina): CH-5 je integriran u arsenale više zemalja. Ima napredne senzore za visokokvalitetne snimke te ima nosivost do 1000 kilograma, uključujući rakete i vođene bombe.
Foto: Bai Guolong
Share
Podijeli
OGLAS
3. Bayraktar TB2 (Turska): Privukao je međunarodnu pozornost zbog svoje učinkovitosti i pristupačne cijene, čineći naprednu dronovsku tehnologiju dostupnom širem krugu zemalja. Može nositi do 150 kilograma naoružanja te letjeti na visinama do 8230 metara tijekom 27 sati.
Foto: AZIZ KARIMOV/REUTERS
Share
Podijeli
2. RQ-4 Global Hawk (SAD): Pruža sveobuhvatne sposobnosti izviđanja, nadzora i prikupljanja obavještajnih podataka. Leti na visinama preko 18.288 metara i može ostati u zraku više od 30 sati, pokrivajući ogromna područja u jednoj misiji. Koristi se u misijama od nadzora bojišta do pomoći u katastrofama.
Foto: U.S. Air Force Bobbi Zapka/Wikimedia Commons
Share
Podijeli
1. MQ-9 Reaper (SAD): Uveden je početkom 2000-ih i od tada je kontinuirano unaprjeđivan kako bi zadržao prednost u modernom ratovanju. Primjer je evolucije bespilotnih letjelica od običnih izviđačkih alata do moćnih borbenih sredstava. Leti na visinama do 15.240 metara, s autonomijom od preko 27 sati. Može nositi 1724 kilograma tereta, uključujući rakete i bombe.
Foto: EVA MARIE UZCATEGUI/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/