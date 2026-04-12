FOTO Promijenili su strategije ratovanja: Ovo je 10 najnaprednijih vojnih dronova na svijetu
Bespilotne borbene letjelice donijele su revoluciju na bojno polje, pružajući oružanim snagama neusporedive prednosti u nadzoru, prikupljanju obavještajnih podataka i preciznim udarima. Tehnologija bespilotnih letjelica dosegla je nove visine, a napredni dronovi mijenjaju strategije na bojištu. U nastavku donosimo popis deset najboljih vojnih dronova koji je kreirao Inside FPV.
10. Kratos XQ-58A Valkyrie (SAD): Eksperimentalna stealth letjelica koja može autonomno djelovati uz pomoć umjetne inteligencije. Ima domet preko 3000 kilometara, znatno je jeftinija od klasičnih borbenih zrakoplova te omogućuje masovnu upotrebu.
9. EADS Barracuda (Njemačka i Španjolska): Europska stealth letjelica namijenjena borbenim operacijama i elektroničkom ratovanju. Ima domet preko 3000 kilometara, a dizajnirana je za rad u rojevima i suradnju s pilotiranim zrakoplovima.
3. Bayraktar TB2 (Turska): Privukao je međunarodnu pozornost zbog svoje učinkovitosti i pristupačne cijene, čineći naprednu dronovsku tehnologiju dostupnom širem krugu zemalja. Može nositi do 150 kilograma naoružanja te letjeti na visinama do 8230 metara tijekom 27 sati.
2. RQ-4 Global Hawk (SAD): Pruža sveobuhvatne sposobnosti izviđanja, nadzora i prikupljanja obavještajnih podataka. Leti na visinama preko 18.288 metara i može ostati u zraku više od 30 sati, pokrivajući ogromna područja u jednoj misiji. Koristi se u misijama od nadzora bojišta do pomoći u katastrofama.
1. MQ-9 Reaper (SAD): Uveden je početkom 2000-ih i od tada je kontinuirano unaprjeđivan kako bi zadržao prednost u modernom ratovanju. Primjer je evolucije bespilotnih letjelica od običnih izviđačkih alata do moćnih borbenih sredstava. Leti na visinama do 15.240 metara, s autonomijom od preko 27 sati. Može nositi 1724 kilograma tereta, uključujući rakete i bombe.