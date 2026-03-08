FOTO Boysi i Torcida bore se tko će biti glasniji: Pogledajte zanimljivu poruku navijača Hajduka

Poveo je Dinamo u sedmoj minuti preko Zajca, a samo pet minuta kasnije Vidović je najavio potop Hajduka. Ipak, sredinom poluvremena domaći su preuzeli kontrolu nad utakmicom, a bolja igra rezultirala je golom Pukštasa u 29. Ipak, u 38. je Bakrar vratio dva gola prednosti za Dinamo.
Dizalo se nekoliko transparenata tijekom prvog dijela, a valja istaknuti Torcidin s natpisom "Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa". Firule su naziv dijela Splita gdje se nalazi bolnica, a u podrumu se nalazi odjel za psihijatriju.