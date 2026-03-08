FOTO Boysi i Torcida bore se tko će biti glasniji: Pogledajte zanimljivu poruku navijača Hajduka

U ovim trenucima, na Poljudu se igra treći ovosezonski veliki derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Puno zadovoljniji su na poluvrijeme otišli gosti iz Zagreba. Rezultat na kraju prvog dijela iznosio je 1:3.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Poveo je Dinamo u sedmoj minuti preko Zajca, a samo pet minuta kasnije Vidović je najavio potop Hajduka. Ipak, sredinom poluvremena domaći su preuzeli kontrolu nad utakmicom, a bolja igra rezultirala je golom Pukštasa u 29. Ipak, u 38. je Bakrar vratio dva gola prednosti za Dinamo.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Mora se pohvaliti navijače obiju momčadi koji cijelo vrijeme gromoglasno podržavaju igrače te zasad nema incidenata na tribinama.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Dizalo se nekoliko transparenata tijekom prvog dijela, a valja istaknuti Torcidin s natpisom "Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa". Firule su naziv dijela Splita gdje se nalazi bolnica, a u podrumu se nalazi odjel za psihijatriju.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
