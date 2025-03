Galešiću prijeti 'hlađenje' od godine dana! Propisi su jasni, pada najteža kazna u povijesti HNL-a?

Dobro je prošao Ivan Lučić, vratar Hajduka nakon dosta neopreznog, naoko prvotno i ružnog starta Nike Galešića u sudačkoj nadoknadi nedjeljnog derbija 24. kola HNL-a između Dinama i Hajduka. Utakmica je završila 2:2, a plavi su susret završili s dva igrača manje. Galešić je tek nakon pregleda VAR-a dobio crveni karton, ali to je tek početak disciplinskih sankcija za njega.

Podsjetimo, donedavni stoper Rijeke visoko ispruženom nogom pogodio je Lučića u glavu te ga raskrvario. Lučić je prvi bio na loptu, a Galešićeva kopačka završila je na njegovom licu. Imao je posjekotine po glavi i ruci, a na licu su mu ostali tragovi čepova kopačke.

Sada Galešiću prijeti velika kazna. Nije nemoguće da vidimo i najstrožu disciplinsku sankciju novije vrijeme, možda i u povijesti HNL-a. Na potezu je Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza, a upotrijebit će članak 55. Disciplinskog pravilnika koji glasi:

1) Tko igra pogibeljno, a ne ozlijedi suparničkog igrača, bit će kažnjen:

- zabranom igranja do šest utakmica ili

- zabranom igranja do šest mjeseci ili

2) Tko igra pogibeljno, pa ozlijedi suparničkog igrača, bit će kažnjen:

- zabranom igranja od tri do dvanaest utakmica ili

- zabranom igranja u vremenu od dva mjeseca do jedne godine,

a u težem slučaju

- zabranom igranja od šest do dvadeset i četiri utakmice

- zabranom igranja od četiri mjeseca do dvije godine ili

- isključenjem iz nogometne organizacije.

FOTO Pogledajte kako vratar Hajduka izgleda nakon nokauta. Prekršaj na njemu bio je brutalan

3) Pogibeljnom igrom smatra se igra koje je posljedica ili bi to mogla biti trajno ili za dulje vrijeme, onesposobljavanje suparničkog igrača.

4) Za pokušaj će biti kažnjen.

E sad, pitanje je hoće li se HNS odlučiti na kaznu u utakmicama ili u nekoj vremenskoj jedinici. Jasno, dobije li 12 utakmica, neće ga biti točno do kraja sezone budući da do kraja HNL-a ima 12 kola. Može dobiti i vremensku kaznu, u tom slučaju maksimalna moguća kazna je godinu dana. Obično se HNS služi utakmicama, a ne vremenom, no vidjet ćemo uskoro kakva će biti odluka.