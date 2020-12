GALERIJA Pogledajte što sve na štandovima s hranom besramno poslužuju

Navijač londonskog West Hama imena Elliot pokrenuo je lavinu tvitova na toj društvenoj mreži nakon što se u srijedu potužio kakvu su mu kobasicu prodali na jednoj od nedavnih nogometnih utakmica.

Elliott je upitao 'tviteraše' pamte li najgori obrok koji im je naplaćen na stadionima, pa do subote dočekao na desetke odgovora koje je ostatak svijeta ispratio u nevjerici.

Tako smo upoznali najzgužvaniji cheesburger u povijesti čovječanstva, pregorjelu pitu, cheeseburger bez ičega, hrenovke na nečemu što izgleda kao puding od stare juhe, komad sira bačen na pržene krumpiriće, jedva uočljivu kobasicu unutar žemlje, šuplju hrenovku, ali i nešto što neodoljivo podsjeća na govance.

To remek-djelo prijavio je čovjek koji je otišao pogledati svoj klub protiv Stevenagea, ali moramo priznati da smo ostali 'oduševljeni' još mnogim zanimljivim kulinarskim izričajima.

Pa ako imate želudac, slobodno nastavite s istraživanjem...

My burger at Preston away 😂 pic.twitter.com/ETCvu2ut8I — Trenchcoat (@AdamHumphries96) December 16, 2020

Steak pie at Marske United pic.twitter.com/eCnYbjT3PN — Daniel Turner⚽️ (@puffpuff65) December 16, 2020

I was offered this in the Executive Box at Goodison Park pic.twitter.com/8bq4FLuFmM — 𝕿𝖊𝖊𝖙𝖍𝖒𝖆𝖓 (@TeethmanAngry) December 16, 2020

🤣🤣 crappp. Better than this old gem though 😭 pic.twitter.com/2W3yYvbb21 — Joe Corrigan (@Joe_Corrigan1) December 16, 2020

Has to be the Morecambe hotdog at 4 quid a pop pic.twitter.com/HwCKI6mx7m — Adam Lee Castle (@juanbambo) December 16, 2020

White hart lane hotdogs 👌🏼 pic.twitter.com/bUBzK6KqQm — Danny Monk (@DanTheYid_) December 16, 2020

The baseball team in Cincinnati tried to convince me this was a "local specialty" pic.twitter.com/Dyu1fxxaX1 — Cooper Lund (@cooperlund) December 17, 2020

Not football but a veggie friend ordered a €20 pizza for lunch at Le Mans a few years ago. pic.twitter.com/15zBWLkx1Z — DC (@testlap) December 17, 2020

😬



We had this at a #Texans tailgate. Halloween, of course. pic.twitter.com/W4Bu9qIrPY — Stephanie Stradley (@StephStradley) December 17, 2020