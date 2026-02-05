Naši Portali
BANOVINA ILI BANIJA?

Žestoka rasprava u Saboru: 'Jasno je da je to za njih Banija i da su to jugokomunistički gojenci'

Zagreb: Sabor o izmjeni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
Autori: Vecernji.hr , Hina
05.02.2026.
u 12:02

U Saboru je zaiskrilo između SDP-ove Kristine Ikić Baniček i nezavisnog Josipa Jurčevića

Ni nakon cjelodnevne, maratonske rasprave, zastupnici oporbenog SDP-a i vladajućeg HDZ-a nisu u srijedu približili stajališta o novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske, za prve on se velikim dijelom bavi samo procedurama, za druge znači jednaku šansu za sve krajeve Hrvatske.

Kristina Ikić Baniček (SDP) kaže kako u zakonu nije pronašla rješenje za ključnu stvar "kako natjerati HDZ-ovu vlast da radi posao pravedno i pošteno“, te kako u njemu ne vidi ni volju, ni želju, da HDZ sredstva za ravnomjerni razvoj države "počne dijeliti prema kvaliteti projekta, a ne prema iskaznici lokalnog čelnika“, pozivajući se na vlastita iskustva.

HDZ-ovi zastupnici odbacili su njene tvrdnje, ističući da se sredstva, koja su mahom europska, dijele isključivo temeljem projekata, a ne članskih iskaznica, kako ona tvrdi.  Njezine opaske o koruptivnom sustavu pozdravio je nezavisni Josip Jurčević, sugerirajući joj da bi bila puno uvjerljivija da ih nije adresirala isključivo HDZ-u, nego da se prisjetila i „iskustava“ SDP-a na Banovini, poglavito nekadašnje županice Marine Merzel koja je optužena zbog niza koruptivnih djela.

"Tko o čemu, HDZ-ovi podrepci o poštenju“, uzvratila mu je Ikić Baniček, poučivši ga da ne postoji Banovina, "kojom predsjeda ban, a bana nemamo“, već da se radi o Baniji.

"To je hrvatska Banovina. Za sve koji misle ovako politički primitivno i neznalački, jasno je da je to za njih Banija i da su to jugokomunistički gojenci. To je problem cijelog hrvatskog obrazovnog sustava pa se nadamo da će kolegica Baniček makar u Saboru moći nešto naučiti", rekao joj je  nezavisni zastupnik Josip Jurčević.

Josip Jurčević Banovina Kristina Ikić Baniček Sabor

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
12:40 05.02.2026.

Neka Ikic banicek objasno kako stoji kazneni postupak namjestanja milijonskih poslova SDPovoj udruzi Kopa Beach…

Avatar DŠ.....
DŠ.....
12:36 05.02.2026.

Milanović je razgovarao i s nekolicinom građana, a s jednim je muškarcem ušao u raspravu o tome kaže li se Banija ili Banovina. "Je li fer da dolazite ovdje politički se prepucavati s Plenkovićem i drugima radi Banovine", upitao jee građanin predsjednika koji mu je odvratio da nije Banovina nego Banija. "Za vrijeme NDH-a je bila Banija i nakon rata je bila Banija, a onda su izmislili Banovina. Doviđenja", rekao je predsjednik.

RO
Rope22
12:35 05.02.2026.

Jugopodriguša na hrvatskom proračunu.

