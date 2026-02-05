Žestoka rasprava u Saboru: 'Jasno je da je to za njih Banija i da su to jugokomunistički gojenci'

Ni nakon cjelodnevne, maratonske rasprave, zastupnici oporbenog SDP-a i vladajućeg HDZ-a nisu u srijedu približili stajališta o novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske, za prve on se velikim dijelom bavi samo procedurama, za druge znači jednaku šansu za sve krajeve Hrvatske.

Kristina Ikić Baniček (SDP) kaže kako u zakonu nije pronašla rješenje za ključnu stvar "kako natjerati HDZ-ovu vlast da radi posao pravedno i pošteno“, te kako u njemu ne vidi ni volju, ni želju, da HDZ sredstva za ravnomjerni razvoj države "počne dijeliti prema kvaliteti projekta, a ne prema iskaznici lokalnog čelnika“, pozivajući se na vlastita iskustva.

HDZ-ovi zastupnici odbacili su njene tvrdnje, ističući da se sredstva, koja su mahom europska, dijele isključivo temeljem projekata, a ne članskih iskaznica, kako ona tvrdi. Njezine opaske o koruptivnom sustavu pozdravio je nezavisni Josip Jurčević, sugerirajući joj da bi bila puno uvjerljivija da ih nije adresirala isključivo HDZ-u, nego da se prisjetila i „iskustava“ SDP-a na Banovini, poglavito nekadašnje županice Marine Merzel koja je optužena zbog niza koruptivnih djela.

"Tko o čemu, HDZ-ovi podrepci o poštenju“, uzvratila mu je Ikić Baniček, poučivši ga da ne postoji Banovina, "kojom predsjeda ban, a bana nemamo“, već da se radi o Baniji.

"To je hrvatska Banovina. Za sve koji misle ovako politički primitivno i neznalački, jasno je da je to za njih Banija i da su to jugokomunistički gojenci. To je problem cijelog hrvatskog obrazovnog sustava pa se nadamo da će kolegica Baniček makar u Saboru moći nešto naučiti", rekao joj je nezavisni zastupnik Josip Jurčević.