Luka Modrić ruši rekorde, ali u Milanu raste zabrinutost zbog njega, poznato je i zašto

Dakle, ovo je treći najbolji start u povijesti kluba! Pritom je nastavljen i nevjerojatan niz Milana, koji je pobjedom 3:0 protiv Bologne u zadnjem kolu stigao i do 22. utakmice zaredom bez poraza u Serie A, uz 17 uzastopnih utakmica u Serie A na kojima je Milan postigao bar jedan gol.

A za sve te uspjehe ogromnu važnost ima i naš Luka Modrić, koji je s prosječnom ocjenom 7.50 najbolje ocijenjeni igrač Milana ove sezone.

Lukine igra oduševljavaju navijače Milana, ali je i sve više zabrinutih oko budućnosti Luke Modrića u tom talijanskom velikanu. Naime, u lipnju Luki istječe ugovor s rossonerima, a navijači s nestrpljenjem čekaju vijesti o njegovoj odluci hoće li produljiti ugovor.

Iako je u 40. godini života, pokazao je svima da i dalje može igrati na najvišoj razini, što je dodatno pojačalo želju navijača i vodstva kluba da na San Siru ostane barem još jednu sezonu.

Ipak, u klubu vlada određena doza neizvjesnosti oko odluke hrvatskog veznjaka, koji se ove sezone prometnuo u jednog od oslonaca momčadi Massimiliana Allegrija. U Milanu se nadaju da bi plasman u Ligu prvaka mogao biti ključan faktor u Modrićevoj odluci, piše Calciomercato. U tom slučaju, sve su glasnije procjene da bi kapetan hrvatske reprezentacije mogao produžiti ugovor na još jednu sezonu i ponovno zaigrati u elitnom europskom natjecanju.

Među navijačima rossonera raste nervoza, ali vjeruju da će uskoro stići pozitivna vijest o budućnosti hrvatskog veznjaka u momčadi Milana.