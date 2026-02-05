Naši Portali
Engleska

Svjetska zvijezda napala genocid u Gazi, Židovi mu poručili:' Drži se nogometa, riječi imaju posljedice...'

Carabao Cup - Semi Final - Second Leg - Manchester City v Newcastle United
Phil Noble/REUTERS
Autor
Željko Janković
05.02.2026.
u 15:20

- Ubijanje tisuća nevinih ljudi, to me boli. Nikada, nikada u povijesti čovječanstva nismo imali informacije pred očima koje smo promatrali jasnije nego sada: genocid u Palestini,

Dvije lokalne židovske organizacije poručile su Pepu Guardioli da se "usredotoči na nogomet" nakon što je napao "genocid u Palestini", piše Telegraph sport.

Guardiola je imao strastveni ispad bijesa na konferenciji za novinare uoči polufinala Carabao Cupa između Manchester Cityja, nakon što je prošli tjedan na dobrotvornom događaju Act X Palestine u Barceloni izrazio podršku palestinskoj djeci.

- Ubijanje tisuća nevinih ljudi, to me boli. Nikada, nikada u povijesti čovječanstva nismo imali informacije pred očima koje smo promatrali jasnije nego sada: genocid u Palestini, što se dogodilo u Ukrajini, što se dogodilo u Rusiji, što se dogodilo diljem svijeta - u Sudanu, svugdje - kazao je Guardiola

Židovsko predstavničko vijeće Velikog Manchestera i regije [JRC] bilo je među proizraelskim organizacijama koje su u srijedu uzvratile.

„Više puta smo tražili od istaknutih pojedinaca da budu pažljivi oko riječi koje koriste s obzirom na to kako su Židovi morali trpjeti napade diljem svijeta. Pep Guardiola je nogometni menadžer. Iako njegova humanitarna razmišljanja mogu biti dobronamjerna, trebao bi se usredotočiti na nogomet. Manchester City je razočaran time što stalno skreće s teme komentiranja međunarodnih događaja. Ovo je drugi put u tjedan dana da je odlučio ponuditi svoje kontroverzne stavove o sukobu na Bliskom istoku - stoji u priopćenju.

Guardiola je više puta izrazio podršku Palestini. „Ostavili smo ih same, napuštene“, rekao je, noseći kefiju, na prošlotjednom dobrotvornom događaju osuđujući patnju palestinske djece u Gazi.

Prošle godine, Guardiola je rekao da su ga slike djece ubijene tijekom rata između Izraela i Gaze „duboko uznemirile“.

JRC, čije su komentare podržali Sjeverozapadni prijatelji Izraela, dodali su u svom odgovoru: 
„Posebno je bolno s obzirom na njegov potpuni neuspjeh da iskoristi svoju značajnu platformu kako bi pokazao bilo kakvu solidarnost sa židovskom zajednicom koja je bila izložena smrtonosnom terorističkom napadu nekoliko kilometara od stadiona Etihad ili sa zajednicom Barcelone koja se oporavlja od antisemitskog nasilja u blizini mjesta gdje je Guardiola ponudio izjave za koje vjerujemo da su provokativne. Molimo gospodina Guardiolu da bude pažljiviji sa svojim budućim izjavama s obzirom na značajan rizik s kojim se suočava naša zajednica.“

Lokalna grupa Prijatelji Izraela istaknula je da Guardiola radi „desetak kilometara daleko“ od sinagoge Heaton Park, mete terorističkog napada prošlog listopada. 
„Guardiola bi trebao znati da riječi imaju posljedice“, poručili su iz spomenute organizacije.

Komentara 2

VA
VanjaPlank
16:09 05.02.2026.

Pa ni u Hrvatskoj se ne smije reči da su Židovi (počinili henocid) pobili 60.000 civila jer se odma javljaju Goldštajni i kojekakvi Koreni i plaše narod fašizacijom u Hrvatskom društvu.

GN
gnoj
17:04 05.02.2026.

Ako kažeš istinu odmah židovi prijete ali ničija nije do vijeka !

