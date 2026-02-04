Ovo je prava istina o ratu u Ukrajini: Nikome se to nije dogodilo od Drugog svjetskog rata

Prema najnovijem izvješću Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), Rusija je pretrpjela gubitke veće od bilo koje velike sile u sukobima nakon Drugog svjetskog rata. Moskva je platila iznimno visoku cijenu za skromne teritorijalne pomake dok rat u Ukrajini ulazi u svoju četvrtu godinu.

Izvješće CSIS-a od 27. siječnja procjenjuje da ruski gubici iznose gotovo 1,2 milijuna ljudi – uključujući poginule, ranjene i nestale – od početka invazije u veljači 2022. godine. Navodi se kako je broj poginulih ruskih vojnika dosegao 325.000. Iako Vladimir Putin ustraje u tvrdnjama o preuzimanju inicijative, CSIS ističe da je rusko napredovanje, unatoč godinama iscrpljujućih borbi, ostalo sporo i mukotrpno.

Na najkritičnijem dijelu bojišnice kod Pokrovska tijekom 2025. godine, ruske su snage napredovale tek 70 metara dnevno, što je sporiji tempo od onoga zabilježenog u najkrvavijim bitkama prošlog stoljeća. Od početka 2024. godine Rusija je zauzela manje od 1,5% ukrajinskog teritorija. To potvrđuje ocjenu izvješća o "iscrpljujućoj prirodi rata" u kojem golemi gubici u ljudstvu i tehnici ne rezultiraju značajnim uspjesima na terenu.

Studija dodatno karakterizira Rusiju kao "ekonomsku silu drugog ili trećeg reda", ukazujući na probleme poput pada proizvodnje, manjka radne snage i odljeva kapitala. Rusija zaostaje i u razvoju novih tehnologija; nema niti jednu tvrtku među 100 vodećih u svijetu te gubi korak s predvodnicima u ključnim područjima poput umjetne inteligencije.

CSIS zaključuje da gospodarska stagnacija i izostanak iz modernih industrija ukazuju na opadanje Rusije kao velike sile, koja se sve teže nosi s globalnim liderima poput SAD-a i Kine. Izvješće je objavljeno u trenutku novih američkih inicijativa za okončanje sukoba i sve snažnijeg pritiska na Kijev glede teritorijalnih ustupaka, unatoč tome što Rusija ni nakon desetljeća borbi nije uspjela u potpunosti ovladati Donbasom.