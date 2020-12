Isplivala snimka što je sin bogataša radio djevojci na stražnjem sjedalu, hitno otvorena istraga

Nikita Mazepin, 21-godišnji Rus koji je početkom prosinca potpisao ugovor s američkom momčadi Haas u formuli 1, našao se u gadnoj nevolji nakon što je do javnosti doprla snimka koja je kratko stajala na njegovu profilu na Instagramu.

Naime, Mazepin je tijekom vožnje snimao kako na stražnjem sjedalu hvata neku djevojku za grudi, a što su čelnici momčadi ocijenili neprihvatljivim.

Hitno su otvorili istragu, a tijekom srijede su objavili sljedeće:

- Momčad ne odobrava ponašanje Nikite Mazepina koje smo mogli vidjeti u videu koji je nedavno objavljen na društvenim mrežama. Uz to, smatramo odvratnim čak i samu činjenicu da je video objavljen na društvenim mrežama. Do daljnjega ne želimo ništa komentirati, a sa slučajem ćemo se obračunati interno - naveli su čelnici momčadi u srijedu na Twitteru.

Posramljeni Mazepin se u međuvremenu ispričao, a u njegovu obranu stala je i djevojka koju je hvatao za grudi. Kazala je da su njih dvoje dugogodišnji prijatelji koji su se na neprimjeren način šalili, te je, između ostaloga, navela da je Mazepin krasan dečko koji nikad ne bi učinio ništa da je ponizi.

Šala ili ne, mediji su počeli nagađati da bi Mazepinov potez mogao završiti isključenjem iz momčadi.

Mazepin je trenutačno petoplasirani vozač u poretku Formule 2 i sljedeće sezone bi se u Haasu trebao priključiti vodećem iz F2 Micku Schumacheru, sinu legendarnog Michaela Schumachera.

Mazepinov otac Dmitrij većinski je dioničar i predsjednik ruske tvrtke Uralchem, a njegovo se bogatstvo procjenjuje na više od sedam milijardi američkih dolara.

Video je moguće pogledati ovdje, a upozoravamo da je u pitanje eksplicitan sadržaj neprimjeren za osobe mlađe od 18 godina.

Foto: https://www.instagram.com/nikita_mazepin/

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2)