Preminuo poznati nogometaš, teška bolest nije imala milosti: 'Izražavamo najdublju sućut'

Tužna vijest potresla je talijansku sportsku javnost. Bivši branič brojnih talijanskih klubova, Nicolas Giani, preminuo je nakon što mu je 2022. godine dijagnosticirana teška bolest. Rođen u Comu, svoju je bitku vodio hrabro i daleko od očiju javnosti, no bolest nažalost nije imala milosti. Njegov prerani odlazak, samo mjesec dana prije 40. rođendana, ostavio je u tuzi obitelj, prijatelje i brojne navijače koji su cijenili njegovu borbenost na terenu i izvan njega. Iza sebe je ostavio suprugu Ralucu i kćer Blancu.

Giani je nogometni put započeo u omladinskom pogonu milanskog Intera, gdje je proveo sedam godina, od 1998. do 2005., dijeleći svlačionicu s budućim zvijezdama. Iako nikada nije upisao službeni nastup za prvu momčad "Nerazzurra", izgradio je zavidnu karijeru igrajući za klubove poput Cremonesea, Pro Patrie, Perugie, Spezije i Feralpisalòa. Posebno dubok trag ostavio je u Vicenzi, za koju je odigrao više od sto utakmica. Također je bio i član mlađih uzrasta talijanske reprezentacije, za koju je nastupao u U-18 i U-19 selekcijama.

Addio a Nicolas Giani 🤍 pic.twitter.com/i4vGUTLGWS — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 2, 2026

Vrhunac karijere doživio je u dresu SPAL-a, kluba u kojem je stekao status legende. Kao kapetan, bio je vođa i simbol momčadi koja je ispisala povijest ostvarivši dvostruku promociju. Giani je predvodio SPAL na putu iz Serie C u Serie B u sezoni 2015./16., a zatim i iduće godine do naslova prvaka Serie B i ulaska u Serie A, čime je klub vraćen u najviši rang talijanskog nogometa nakon dugih 49 godina. Navijači ga pamte kao "ratnika" i "vječnog kapetana" čije je liderstvo bilo ključno za taj povijesni uspjeh.

Od Gianija su se oprostili brojni klubovi. Njegov matični Inter oglasio se priopćenjem: "FC Internazionale Milano izražava najdublju sućut povodom smrti Nicolasa Gianija. Klub izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji u ovom teškom trenutku". Poruke sućuti uputili su i Spezia, Vicenza, Cremonese te drugi klubovi čije je boje branio, ističući ne samo njegove igračke, već i ljudske kvalitete koje su ga krasile tijekom cijele karijere.