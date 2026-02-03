Naši Portali
U 40. GODINI

Preminuo poznati nogometaš, teška bolest nije imala milosti: 'Izražavamo najdublju sućut'

Autor
Patrik Mršnik
03.02.2026.
u 13:55

Talijanski nogomet zavijen je u crno nakon vijesti o preranoj smrti bivšeg kapetana SPAL-a, Nicolasa Gianija. Preminuo je u 40. godini života nakon duge i teške borbe s neizlječivom bolešću koja ga je prisilila da prekine karijeru prije dvije godine

Tužna vijest potresla je talijansku sportsku javnost. Bivši branič brojnih talijanskih klubova, Nicolas Giani, preminuo je nakon što mu je 2022. godine dijagnosticirana teška bolest. Rođen u Comu, svoju je bitku vodio hrabro i daleko od očiju javnosti, no bolest nažalost nije imala milosti. Njegov prerani odlazak, samo mjesec dana prije 40. rođendana, ostavio je u tuzi obitelj, prijatelje i brojne navijače koji su cijenili njegovu borbenost na terenu i izvan njega. Iza sebe je ostavio suprugu Ralucu i kćer Blancu.

Giani je nogometni put započeo u omladinskom pogonu milanskog Intera, gdje je proveo sedam godina, od 1998. do 2005., dijeleći svlačionicu s budućim zvijezdama. Iako nikada nije upisao službeni nastup za prvu momčad "Nerazzurra", izgradio je zavidnu karijeru igrajući za klubove poput Cremonesea, Pro Patrie, Perugie, Spezije i Feralpisalòa. Posebno dubok trag ostavio je u Vicenzi, za koju je odigrao više od sto utakmica. Također je bio i član mlađih uzrasta talijanske reprezentacije, za koju je nastupao u U-18 i U-19 selekcijama.

Vrhunac karijere doživio je u dresu SPAL-a, kluba u kojem je stekao status legende. Kao kapetan, bio je vođa i simbol momčadi koja je ispisala povijest ostvarivši dvostruku promociju. Giani je predvodio SPAL na putu iz Serie C u Serie B u sezoni 2015./16., a zatim i iduće godine do naslova prvaka Serie B i ulaska u Serie A, čime je klub vraćen u najviši rang talijanskog nogometa nakon dugih 49 godina. Navijači ga pamte kao "ratnika" i "vječnog kapetana" čije je liderstvo bilo ključno za taj povijesni uspjeh.

Od Gianija su se oprostili brojni klubovi. Njegov matični Inter oglasio se priopćenjem: "FC Internazionale Milano izražava najdublju sućut povodom smrti Nicolasa Gianija. Klub izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji u ovom teškom trenutku". Poruke sućuti uputili su i Spezia, Vicenza, Cremonese te drugi klubovi čije je boje branio, ističući ne samo njegove igračke, već i ljudske kvalitete koje su ga krasile tijekom cijele karijere.
Ključne riječi
nogometaš smrt

