Rijeka dovodi polivalentnog ljevaka iz finske lige

Rijeka je pri završetku dovođenja igrača iz Bjelokosne Obale, riječ je o 24-godišnjem igraču koji je dosad igrao u finskom Inter Turkuu. Dimitri Legbo može igrati na sve tri pozicije na lijevoj strani, na poziciji beka, veznog ili krila.

Sve je dogovoreno, samo se još čeka potpisivanje dokumenata, dobivanje vize. U Finskoj je igrao od studenog 2023. godine i ima dobru statistiku. Za Inter je u 99 utakmica postigao 17 pogodaka i osam puta asistirao.

Legbo je bio zanimljiv i drugim klubovima, no očito je Rijeka bila najbrža. U Finsku je stigao iz Ararat Jerevana, a prije toga igrao je u Abidjanu.

Njegova statistika objašnjava zašto se oko Legba stvorila dodatna gužva na tržištu, ali Rijeka je bila najkonkretnija i posao brzo privela kraju. Tržišna vrijednost po Transfermarktu mu je 400 tisuća eura.

Dolaskom Bjelokošćanina lijeva strana hrvatskog prvaka trebala bi dobiti ozbiljan dodatak, možda i pojačanje za nastavak sezone.