VIDEO Nogometaši Dinama progovorili o važnom čovjeku: 'Terorist, demon, grozan...'

Nogometaši Dinama trenutačno su u slovenskom Čatežu gdje se spremaju za nastavak sezone. Zimske i ljetne pripreme znaju biti vrlo naporne za nogometaše budući da se svakodnevno radi na podizanju fizičke spreme.

Stoga su u Dinamu pitali igrače u plavom što misle o koncidijskom treneru Ivanu Šefaniću.

"Nemilosrdan", "tortura", "grozan", "težak", "terorist", "demon", "dosadan", samo su neki od opisa, a sve pogledajte u videu koji je Dinamo objavio na društvenim mrežama.

Dinamo nema previše vremena za pripreme jer u nastavak sezone kreće već 22. siječnja kada će u Europskoj ligi ugostiti FCSB.