S PRIPREMA U ČATEŽU

VIDEO Nogometaši Dinama progovorili o važnom čovjeku: 'Terorist, demon, grozan...'

Dinamo i Istra sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Marko Pavić
12.01.2026.
u 10:31

U Dinamu su pitali igrače u plavom što misle o koncidijskom treneru Ivanu Šefaniću.

Nogometaši Dinama trenutačno su u slovenskom Čatežu gdje se spremaju za nastavak sezone. Zimske i ljetne pripreme znaju biti vrlo naporne za nogometaše budući da se svakodnevno radi na podizanju fizičke spreme.

Stoga su u Dinamu pitali igrače u plavom što misle o koncidijskom treneru Ivanu Šefaniću.

"Nemilosrdan", "tortura", "grozan", "težak", "terorist", "demon", "dosadan", samo su neki od opisa, a sve pogledajte u videu koji je Dinamo objavio na društvenim mrežama.

Dinamo nema previše vremena za pripreme jer u nastavak sezone kreće već 22. siječnja kada će u Europskoj ligi ugostiti FCSB.

Ključne riječi
Pripreme Dinamo

OS
Ostrež
10:48 12.01.2026.

Dinamo dugo nije bil ovak jadan

