Žena ga ostavila zbog 'prevelikog ponosa', bio je zvijezda i puno prije burnog razvoda

Život nakon profesionalne sportske karijere za mnoge je sportaše potraga za mirom i anonimnošću, daleko od reflektora stadiona i medijske pompe. Upravo je takav put za sebe zamislio Matt Kalil, bivši ofenzivni tackle i četvrti izbor NFL drafta, no njegovi su se planovi o povučenom životu rasplinuli početkom siječnja 2026. godine. Tada je, naime, bio primoran podići tužbu protiv svoje bivše supruge, poznate američke manekenke Haley Kalil. Razlog je, kako tvrdi, povreda privatnosti i narušavanje ugleda nakon što je ona tijekom prijenosa uživo u studenom 2025. godine iznijela niz intimnih i, prema Kalilu, ponižavajućih detalja o njihovom braku. Navodno je sugerirala da je veličina njegovog spolovila bila jedan od ključnih faktora u njihovom razvodu. Za Kalila, koji se godinama trudio ostati izvan javnosti, bio je to udarac koji ga je prisilio na pravnu bitku u kojoj traži odštetu veću od 75.000 dolara, ali i simboličnu zadovoljštinu za narušeni mir.

- Njegovo spolovilo bilo je veliko kao dvije limenke Cola-Cole naslagane jedna na drugu, a možda i treća. Intimnost je bila nemoguća, često bih završila u suzama. Probali smo sve – terapeute, ljekare, istraživala sam razne tretmane... Moj život je komedija koja se sama piše - rekla je Haley.

Ova neugodna epizoda u potpunoj je suprotnosti s pričom o njegovom usponu, koja je započela u Kaliforniji, u obitelji u kojoj je američki nogomet bio više od sporta, gotovo religija. Rođen u Coroni 6. srpnja 1989. godine, Matt je odrastao u sjeni svog oca Franka i starijeg brata Ryana, obojice uspješnih igrača. Njegov otac, bivši centar na sveučilištima Arkansas i Arizona, bio je draftiran od strane Buffalo Billsa prije nego što je zaigrao u tada popularnoj USFL ligi. Stariji brat Ryan postao je All-American igrač na prestižnom Sveučilištu Southern California (USC) i dugogodišnji centar Carolina Panthersa. Nogometna loza Kalilovih bila je toliko jaka da je čak i njihova sestra Danielle postala dio NFL priče, pjevajući američku himnu na utakmici 2013. godine u kojoj su se braća Matt i Ryan našla na suprotnim stranama terena, jedan u dresu Vikingsa, drugi u dresu Panthersa. Bio je to savršen primjer američke sportske obiteljske idile.

Slijedeći obiteljske stope, Matt se već u srednjoj školi Servite u Anaheimu profilirao kao izvanredan talent. Njegova fizička dominacija i tehnička potkovanost donijele su mu brojna priznanja, a skauti su ga prepoznali kao generacijski talent. Ugledni portal Rivals.com ocijenio ga je kao regruta s pet zvjezdica i proglasio trećim najboljim ofenzivnim tackleom u svojoj klasi. Nije se isticao samo na nogometnom terenu; bio je i uspješan atletičar, bilježeći zapažene rezultate u bacanju kugle i diska. Njegov put bio je zacrtan, a sljedeća postaja bila je ista ona na kojoj je njegov brat stekao slavu, Sveučilište Southern California. Kao član legendarnih USC Trojansa, Kalil je od 2008. do 2011. godine gradio reputaciju neprobojnog zida na poziciji lijevog tacklea, štiteći leđa budućoj NFL zvijezdi, quarterbacku Mattu Barkleyu.

U svojoj juniorskoj sezoni na USC-u, Kalil je dosegao vrhunac sveučilišne karijere. Ofenzivna linija Trojansa, predvođena upravo njime, dopustila je samo osam sackova tijekom cijele sezone, a Kalil osobno nije dopustio niti jedan jedini. Njegova dominacija bila je toliko očita da je nagrađen Morris Trophyjem, priznanjem za najboljeg ofenzivnog linijaša u konferenciji, te je uvršten u nekoliko All-American timova. Bilo je jasno da je spreman za najveću pozornicu. Smatran je najboljim prospektom na svojoj poziciji za NFL draft 2012. godine, a prognoze su se i ostvarile kada su ga Minnesota Vikingsi izabrali kao četvrti ukupni izbor. Ulazak u ligu bio je spektakularan; potpisao je četverogodišnji ugovor i odmah u svojoj prvoj sezoni započeo svih 16 utakmica, zasluživši pozivnicu za Pro Bowl. Bio je to podvig koji uspijeva samo rijetkima i činilo se da je pred njim karijera predodređena za Kuću slavnih.

Pad forme i borba s ozljedama

Ipak, nakon briljantnog početka, Kalilova karijera u Minnesoti počela je pokazivati znakove stagnacije. Iako je i dalje bio pouzdan starter, njegova igra više nije bila na elitnoj razini iz rookie sezone, a kritike su postajale sve glasnije. Nakon pet sezona i 66 odigranih utakmica za Vikingse, odlučio je potražiti novi početak. Sudbina ga je odvela u Carolina Pantherse, gdje je 10. ožujka 2017. godine potpisao unosan petogodišnji ugovor vrijedan 55 milijuna dolara. Taj je prelazak bio posebno značajan jer se u Panthersima pridružio svom bratu Ryanu. Postali su tek treći par braće u povijesti NFL-a koji je igrao zajedno u istoj ofenzivnoj liniji, a prvi nakon gotovo četvrt stoljeća. U prvoj sezoni u Carolini ispunio je očekivanja, započevši svih 16 utakmica kao lijevi tackle i ponovno pokazavši naznake stare slave.

No, upravo kada se činilo da je njegova karijera na putu oporavka, uslijedio je udarac od kojeg se nikada nije u potpunosti oporavio. Prije početka sezone 2018. godine, Matt je morao na operaciju koljena. Ozljeda je bila toliko teška da je stavljen na listu ozlijeđenih igrača, što je značilo da će propustiti cijelu sezonu. Ta je godina izvan terena označila početak njegova kraja. Panthersi, suočeni s njegovim velikim ugovorom i upitnim zdravstvenim stanjem, otpustili su ga 14. ožujka 2019. godine. Bio je to gorak kraj sna o igranju s bratom i povratku na vrh.

Posljednji pokušaj povratka uslijedio je nekoliko dana kasnije, kada je potpisao za Houston Texanse. Nadao se da će ondje pronaći novu priliku i dokazati da još uvijek može igrati na visokoj razini. Međutim, problemi s ozljedama bili su preveliki. Tijelo ga je izdalo, a Teksašani su ga otpustili prvog rujna 2019. godine, neposredno prije početka regularne sezone. Nikada više nije odigrao nijednu službenu utakmicu. S ukupno 82 nastupa u karijeri, sve kao starter, Matt Kalil tiho se povukao iz profesionalnog nogometa 2020. godine

U mirovini je Kalil pronašao novi život, daleko od očiju javnosti. Oženio se američkom manekenkom Haley O'Brien 2015. godine na raskošnoj ceremoniji na Havajima, no brak je okončan razvodom 2022. godine. Činilo se da je napokon pronašao sreću kada se u travnju 2024. vjenčao s manekenkom Keilani Asmus na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu. No, duhovi prošlosti vratili su se kroz javni istup njegove bivše supruge, prisilivši ga da svoj privatni život brani na sudu.