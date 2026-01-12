'Ljudi, Modrić je kupio ulaznicu da gleda Zvonu Bobana': Talijani luduju, ali zaboravljaju na bitan detalj

Vijest koja je odjeknula Italijom, a potom i cijelim nogometnim svijetom, zvuči kao scenarij iz filma o istinskim sportskim herojima. Zvonimir Boban (57), legendarni kapetan Vatrenih i današnji predsjednik Dinama, predvodit će kao kapetan momčad Europe na velikom revijalnom turniru u Rimu krajem ožujka. Spektakl u organizaciji popularne stranice Operazione Nostalgia, koja okuplja više od milijun zaljubljenika u nogomet, već je praktički rasprodan. Ipak, organizatori su se pohvalili kako je jednu od ulaznica osigurao nitko drugi doli Luka Modrić (40), aktualni kapetan Hrvatske i veznjak Milana, kluba u kojem je Boban ostavio neizbrisiv trag. Njihova objava izazvala je lavinu oduševljenih reakcija, a priča o Modriću koji kao jedan od najvećih igrača današnjice kupuje kartu kako bi gledao svog dječačkog idola postala je glavna tema.

"Gospodo moja, ovo je senzacionalan potez. Priča se da je i Modrić kupio ulaznicu za okupljanje u Rimu kako bi ga ponovno vidio kako igra. Zvonimir Boban bio mu je idol još kao dječaku zbog svega što je učinio za Hrvatsku i zbog tog kristalnog talenta koji nam je pokazivao na terenu. Jako smo ponosni što smo realizirali još jedan spektakularan potez", objavili su organizatori, potvrdivši da će Boban nositi kapetansku vrpcu selekcije Ostatka Europe u rimskoj dvorani Palazzo dello Sport u subotu, 28. ožujka. Uz njega, najavljeni su i drugi velikani poput Francesca Tottija, koji će predvoditi Italiju, te Javiera Zanettija kao kapetana momčadi Svijeta, što jamči istinsku nogometnu poslasticu za sve nostalgičare.

Poveznica između dvojice kapetana duboka je i općepoznata. Modrić nikada nije krio da je odrastao diveći se Bobanu, zbog kojeg je i zavolio Milan, klub za koji danas, u četrdesetoj godini života, nastupa na najvišoj razini. Sama ideja da aktivna superzvijezda, osvajač Zlatne lopte i vođa generacije koja je ispisala povijest, s tribina bodri umirovljenog velikana kojeg smatra uzorom, savršeno oslikava poniznost i poštovanje koje Modrić gaji prema Bobanovom liku i djelu. Ta gesta nadilazi sport i šalje poruku o neraskidivoj vezi između generacija koje su proslavile hrvatski nogomet, čineći cijelu priču još emotivnijom i snažnijom, pogotovo za talijansku publiku koja obojicu iznimno cijeni.

Ipak, u cijeloj euforiji oko ovog dirljivog susreta dviju ikona, talijanski organizatori, a čini se i dobar dio javnosti, zaboravili su na jedan "nevažan" detalj, ključnu činjenicu koja cijelu priču stavlja pod veliki upitnik. Naime, dok bi se Boban i legende trebale družiti s loptom u Rimu, Luka Modrić će, kao kapetan hrvatske reprezentacije, biti tisućama kilometara daleko, na drugom kontinentu. Hrvatska u to vrijeme sudjeluje na prijateljskom turniru u Orlandu u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema rasporedu, Vatreni samo dan ranije, 27. ožujka, igraju utakmicu protiv Kolumbije, dok ih potom čeka ogled s Brazilom. Logistika i zdrav razum govore da je gotovo nemoguće da Modrić nakon utakmice u Orlandu stigne na revijalni događaj u Rim, što baca sjenu na senzacionalnu najavu organizatora. Iako je namjera bila plemenita, a priča prekrasna, čini se da će susret idola i njegovog nasljednika ovoga puta ipak ostati samo u sferi lijepih želja.