UOČI BORBE

Frank Warren upozorio Anthonyja Joshuu: Pazi da te Jake Paul ne dohvati

FILE PHOTO: Daniel Dubois v Anthony Joshua - IBF World Heavyweight Title
Andrew Couldridge/REUTERS
18.11.2025.
Većina njegovih protivnika bili su stariji od njega ili prirodno manji ili MMA borci, uključujući Mikea Tysona, Andersona Silvu, Natea Diaza, Tyrona Woodleyja…

Bivši dvostruki svjetski prvak teške kategorije Anthony Joshua u ring se vraća 19. prosinca u meču protiv youtubera Jakea Paula. Mnogi smatraju kako će Paul u tom dvoboju izvući deblji kraj, odnosno da bi ga mnogo veći i iskusniji ​​Joshua mogao ozbiljno ozlijediti.

No ima i onih koji hvale Paula što je prihvatio takav izazov bez obzira na to što je dosad samo 13 borbi protiv slabije konkurencije, piše Croring.

Boksački promotor Frank Warren jedan je od onih koji ističu kako je Jake Paul zasluži poštovanje što će u ring ući protiv bivšeg prvaka Joshue.

– Jakeu Paulu morate skinuti kapu. Mnogi ga kritiziraju, a ja mislim kako je to nepravedno. Jake Paul ima bogatu prošlost, bio je zvijezda društvenih mreža, popularni youtuber koji je postao boksač. Trenira kao borac. Nema amaterskog iskustva, ali mnogo vremena provodi u dvorani i trenira, radi ono što želi – rekao je Frank Warren i iznio svoju prognozu meča:

– Joshua je veliki favorit, nema sumnje u to, on je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, ima bogato iskustvo. Paulu skidam kapu što je uspio dogovoriti borbu protiv AJ-a. Svi mu morate odati priznanje za to. No ako ga Paul dohvati ili sruši, Bože, to je kraj Joshuinog nasljeđa. Koliko je puta Duboisa srušio Joshuu? Pet ili šest puta? Iskreno, protiv koga god se AJ bori, ako ga taj dohvati, imat će problema.

Joshua se nije borio od rujna prošle godine kada je na Wembleyu nokautom u petoj rundi izgubio protiv tadašnjeg IBF-ovog prvaka teške kategorije Duboisa.
Anthony Joshua Frank Warren

