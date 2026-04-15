Cro Cop objavio fotografiju i zapalio Internet: S 51 godinom radi ono što mnogi ne mogu ni u snu

Mirko "Cro Cop" Filipović, ikona borilačkog sporta, s 51 godinom ponovno je uspio ostaviti javnost bez daha. Na fotografiji objavljenoj na njegovom Instagram profilu, snimljenoj u njegovoj kućnoj teretani na zagrebačkom Borčecu, Filipović demonstrira nevjerojatnu fizičku spremu. Besprijekornom lakoćom izvodi špagu oslonjen na dvije stolice, pothvat koji je za većinu ljudi nezamisliv i u puno mlađim danima. Reakcija obožavatelja bila je trenutačna - objava je u samo sat vremena prikupila više od pet tisuća lajkova i lavinu komentara u kojima se izražava divljenje njegovoj posvećenosti.

Ova impresivna scena mnoge je podsjetila na kultnu fotografiju iz Filipovićeve rane mladosti. Tada je, kao šesnaestogodišnjak, izveo identičan pothvat u garaži obiteljske kuće u Privlaci. Ta je slika s vremenom postala puno više od obične fotografije; pretvorila se u simbol njegove čelične volje, upornosti i spartanskog rada koji su ga kasnije lansirali u sam vrh svjetskog borilačkog sporta. Današnja objava svojevrsni je hommage tim počecima i dokaz da je isti žar koji ga je vodio kroz karijeru i dalje prisutan.

Iako je svoju profesionalnu karijeru službeno završio, Cro Cop nikada nije prestao živjeti sportskim životom. Poznato je da i danas trenira gotovo istim intenzitetom kao i u danima najveće slave, održavajući zavidnu kondiciju. Međutim, upravo je demonstracija ovakve, gotovo nadljudske fleksibilnosti u šestom desetljeću života ono što iznova potvrđuje njegovu jedinstvenost u svijetu sporta. Fotografija je jasan pokazatelj da mirovina za njega ne znači opuštanje, već samo drugačiji pristup treningu u kojem i dalje pomiče vlastite granice.

Ipak, ono što ovoj objavi daje dodatnu težinu jest trenutak u kojem je objavljena. Posljednjih tjedana sve su glasnija nagađanja o njegovom potencijalnom povratku na borilišta, a ovu demonstraciju sile mnogi su protumačili kao jasan znak da se nešto zaista "kuha". Filipovićeva šutnja o toj temi samo dodatno raspiruje maštu obožavatelja, koji u svakom njegovom potezu traže skrivenu poruku i potvrdu da će ga opet vidjeti u kavezu.

Glasine su postale vrlo konkretne, a u sportskim se krugovima intenzivno govori o mogućem nastupu 12. rujna na velikom FNC-ovom spektaklu u zagrebačkoj Areni. Kao potencijalni protivnik spominje se aktualni prvak teške kategorije, Hatef Moeil, a da se ne radi samo o pustim željama, potvrdio je i sam čelnik FNC-a, Dražen Forgač, koji je tu opciju nazvao realnom. Iako je osvajač Prideovog i Rizinovog Grand Prixa i ranije dijelio slične fotografije, ova najnovija stiže u ključnom trenutku i teško je oteti se dojmu da ima posebno značenje.

Sam Filipović, dosljedan sebi, još se nije službeno oglasio o mogućem povratku, niti je demantirao medijske napise. Stoga ostaje otvoreno pitanje je li ova impresivna fotografija bila samo nostalgičan podsjetnik na dane kada je gradio svoj put prema vrhu ili pak suptilna, ali vrlo jasna poruka budućem protivniku. Što god bila istina, jedno je sigurno - Mirko Filipović i dalje zna kako jednim potezom podići cijelu naciju na noge.