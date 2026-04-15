Kreće EP u judu: Lara Cvjetko ide po medalju kao prva na svijetu

Usred tektonskih poremećaja oko njihova nacionalnog saveza, najbolji hrvatski džudaši i džudašice moraju se usredotočiti na nove sportske izazove. Naime, u četvrtak započinje Europsko prvenstvo u Tbilisiju koje će trajati do 19 travnja. U Gruziju je otputovalo 11 judaša i judašica predvođenih svjetskim brojem jedan, Larom Cvjetko (70 kg, Solin). Povratak europske džudaške elite u gruzijski glavni grad uslijedio je nakon 17 godina,. Gruzija će po drugi put biti domaćin vodećeg događaja Europske judo unije (EJU), Europskog prvenstva za seniore. Posljednja prilika bila je 2009. godine, kada je Tbilisi ugostio 260 džudaša iz 39 zemalja, a baš tada za Hrvatsku je osvojena prva velika medalja, kada je Marijana MIŠKOVIĆ osvojila brončanu medalju u kategoriji -63 kg.

U 2026. godini broj je značajno porastao, s trenutačno prijavljenih 410 sportaša iz 46 zemalja. U kategoriji do 70 kg, Lara Cvjetko stiže kao prva nositeljica i nositeljica kontinuirane Hrvatske snage u toj kategoriji. Dva finala Svjetskog prvenstva za seniorke, dvije europske bronce, pet zlatnih medalja na Svjetskoj judo turneji (WRL) 2025. i ukupno sedam Grand Slam postolja lansirali su je na prvo mjesto na svjetske rang ljestvice.

- Ne mislim da činjenica da trenutačno vodim WRL mijenja išta u tome kako sebe vidim kao sportašicu ili način na koji treniram - ističe Cvjetko i dodaje:

- Važnije je svaki dan jače trenirati i dokazivati sebi da se mogu poboljšati i postati najbolja verzija sebe na strunjači i izvan nje – dodala je 24-godišnja hrvatska džudašica, nasljednica Barbare Đinović (Matić).

Uz Laru će u Tbilisiju nastupiti još 10 natjecatelja, izabranici Deana Ilića u muškoj konkurenciji su konkurenciji braća Klačar, Dani u kategoriji do 66 kg dok će Robert u kategoriji do 73 kg (oba JK „Istarski borac“ – Pula), a u superteškoj kategoriji (+100 kg) nastupit će Mikita Sviryd (AJK „Student“ – Split) koji stiže u Gruziju s nedavno osvojenom medaljom na Grand Slamu u Uzbekistanu. Izbornik ženske reprezentacije Dragan Crnov u Gruziju je poveo osam natjecateljica. U kategoriji do 57 kg nastupit će Ana Viktorija Puljiz (JK Solin) i Dora Bortas (JK Samobor), treća judašica svijeta Iva Oberan (JK Dubrovnik 1966) standardno će nastupiti u kategoriji do 63 kg te uz nju 21-godišnja Splićanka Nina SIMIĆ (JK Pujanke) kojoj će ovo biti prvo Europsko prvenstvo za seniorke. Na popisu u kategoriji do 78 kg je Petrunjela Pavić (JK Dubrovnik 1966), dok će u teškoj kategoriji (+78 kg) nastupiti šesta judašica svijeta Helena Vuković (JK Solin) i Tina Radić (AJK Student).

Dva desetljeća Europskim prvenstvima uglavnom su dominirale zapadnoeuropske zemlje. Tek je 1970. godine grad iz komunističkog bloka bio domaćin događaja, kada je Istočni Berlin organizirao turnir. Četiri godine kasnije, u Genovi u Italiji uvedeno je prvo Europsko prvenstvo za žene. Od 1987. godine muškarci i žene natječu se zajedno na istom događaju. Izdanje 2026. obilježit će 75. muško i 52. žensko Prvenstvo Europe.