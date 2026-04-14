Sve se glasnije priča o potencijalnom Cro Copovom povratku: Poznato i gdje bi se on mogao održati

Posljednjih tjedana sve su glasnije priče o mogućem povratku Mirka Filipovića 'Cro Copa' u ring ili MMA kavez. Mašta njegovih brojnih obožavatelja zagolicala se još krajem prošle godine kada se pričalo o mogućem revanšu protiv velikog Fedora Emilianenka, no nedavno se pojavila i nova solucija. Prvi čovjek FNC-a Dražen Forgač dao je naznaku da bi se Filipović mogao boriti upravo u najvećoj regionalnoj organizaciji.

- Da, postoji mogućnost, to mogu reći. Naravno da je nama to maksimalno u interesu, ali on će odlučiti hoće li se to doista dogoditi. Ali, da, postoji mogućnost, toliko mogu reći. Definitivno nije šuplja priča. I ne radi se ni o kakvom rekreativnom meču, nego o ozbiljnom, ako će se to dogoditi. Nakon toga mogu u mirovinu, onda sam sve napravio za regionalni MMA - rekao je početkom mjeseca za ArenaSport Forgač.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novu informaciju o mogućem Filipovićevom povratku dao je menadžer Ivan Dijaković, ujedno voditelj UFD dvorane u Düsseldorfu. Član te dvorane je i sjajni Hatef Moeil, iranski borac koji nastupa pod njemačkim stijegom i aktualni prvak FNC-a u teškoj kategoriji. Dijaković je na svom Instagramu naznačio da bi se Filipović mogao boriti upravo protiv Hatefa.

39-godišnji Iranac titulu je osvojio pobjedom nad Ivanom Vitasovićem na FNC-u 27 u Munchenu, a pretpostavljalo se kako će prvu obranu titule odraditi protiv Darka Stošića. Srpski 'Čekić' ipak je prije toga dogovorio drugi meč za FNC 31 u Beogradu, a Hatef bi tako novog protivnika mogao dobiti u Cro Copu.

Filipović se službeno umirovio 2019. nakon što je pretrpio moždani udar, ali već šest mjeseci nakon toga vratio se treninzima. Danas, s napunjenom 51 godinom, često sparira s mladićima iz svoje dvorane.