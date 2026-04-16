VIDEO Prvo sučeljavanje Usika i Verhoeven, otkriveni i detalji kako je dogovoren njihov meč

Rico Verhoeven pokušat će 23. svibnja iznenaditi svjetskog prvaka teške kategorije Oleksandra Usika na priredbi koja će se održati kraj egipatskih piramida u Gizi.

Jedan od najboljih kickboksača na svijetu i dugogodišnji prvak Gloryjeve teške kategorije otkrio je kako se trebao boriti protiv Anthonyja Joshue, piše Croring.

No planovi su propali nakon što je britanski borac krajem prošle godine doživio prometnu nesreću u kojoj su poginula njegova dva dobra prijatelja i trenera.

Verhoeven nije znao hoće li se AJ nastaviti boriti ili završiti karijeru, pa je krenuo dalje, a onda je dobio ponudu za meč protiv ukrajinskog velikana. Usik će u tom meču braniti WBC-ov pojas.

– Meč protiv Joshue je praktički bio dogovoren, a onda se dogodila ta tragična nesreća i sve se promijenilo. AJ-u je trebalo vremena za oporavak. I više nisam imao protivnika – rekao je Rico Verhoeven, pa nastavio:

– Pitao sam svoje u timu tko je dostupan, pa predložio Usika. To ima smisla. Neosporeni prvak iz kickboxinga protiv neosporenog boksačkog prvaka. I tako je došlo do meča.

A na pitanje je li zaslužuje borbu, kaže:

– Ne razmišljam o tome, ja sam samo iznio ideju: ‘Kako bi bilo sjajno da se ta dva svijeta sudare’? Promotor se složio. A onda su ponudili i pojas, a ja sam na to rekao: ‘Da, to je još bolje’. Razumijem da ljudi izvan svijeta kickboxinga ne poznaju moje reference, ali WBC ima odjel za muay thai i kickboxing. Za njih to imalo smisla.

Verhoeven se priprema sa svojim dugogodišnjim boksačkim trenerom Peterom Furyjem, stricem britanske boksačke zvijezde Tysona Furyja.

– Super je to što ne moraš popravljati ono što nije pokvareno. On mi je dao osnove, a rad s Peterom učinio me tako dominantnim prvakom u kickboxingu – kazao je Rico Verhoeven, pa se sjetio prošlih sparinga s Tysonom

– Prošlo je dosta vremena, ali sam tada mnogo naučio. Moraš neprestano raditi, raditi, raditi i pogađati pukotine. To je jedini način da postaneš bolji – istaknuo je Nizozemac.

Neporaženi Usik je trenutačno vlasnik IBF, WBA i WBC naslova u teškoj kategoriji.

– Za promjenu želim raditi ono što ja želim, a ne ono što bi drugi htjeli. Stalno su me drugi nešto tražili, a ja sam im odgovarao: ‘U redu, u redu,…’ Sada radim što ja želim – rekao je Oleksandr Usik.

Borci su odradili i prvo sučeljavanje. Usik je bio hladan i fokusiran tijekom sučeljavanja, te je pogledom fiksirao Rica. A kako je to izgledalo pogledajte u videu: