VELIKI USPJEH

Maja Srhoj je svjetska juniorska prvakinja u tekvondou! Petra Uglešić osvojila broncu

Foto: Hrvatski taekwondo savez
1/7
VL
Autor
vecernji.hr
15.04.2026.
u 17:32

Nevjerojatna tvornica zvana Taekwondo klub Marjan donijela je Hrvatskoj nove dvije medalje na svjetskom juniorskom prvenstvu koje se održava u Uzbekistanu. Maja Srhoj je svjetska prvakinja, a Petra Uglešić brončana.

Maja Srhoj je prvo kolo pobijedila predstavnicu Ujedinjenih Arapskih Emirata s 2:0, rezultatski prekidom u prvoj rundi 14:1 i 5:2 u drugoj rundi dok je u drugom kolu bila bolja od Meksikanke Valerije Balcazar s novih 2:0 u rundama, još jednim prekidom 12:0 i 11:1. U osmini finala je Maja bila čvrsta i odlučna i protiv Egipćanke Salme Abdalmeged Mahmoud i treći put s 2:0 u rundama, ovog puta tijesnih 1:0 i 2:1. Četvrtfinale i borbu za medalju protiv Kineskinje Yuge Chen Maja je vladala suvereno te sa sigurnih 2:0 u rundama 7:1 i 9:0 otišla u polufinale kategorije do 68 kilograma. U polufinalu je Maja Srhoj upisala i svoju petu pobjedu, Španjolka Mora Dominguez izgubila je s 2:0 u rundama, 4:1 i 6:1. Finale protiv Srpkinje Eme Zečirović Maja je riješila rutinski s 2:0 u rundama, rezultatom 3:1 i 12:3. Maja je tako postala svjetska prvakinja s nevjerojatnih šest pobjeda bez izgubljene runde ukupnom bodovnom razlikom 86:12

Četvrto je to veliko odličje za Maju Srhoj nakon prošlogodišnjeg naslova juniorske prvakinje Europe i mlađe seniorske viceprvakinje Europe te srebra na prvenstvu starog kontinenta 2023. godine. 

Petra Uglešić je već u prvom kolu imala za protivnicu fenomenalnu reprezentativku Koreje Yu Bin Kang protiv koje je slavila s 2:0 u rundama, u prvoj rundi 13:11, a u drugoj prekidom zbog bodovne nadmoći 13:1. U drugom kolu kategorije do 44 kilograma  Petra je upisala novu pobjedu protiv Nurul Izzah Humaire s novih 2:0, ovog puta uvjerljivih 16:5 i 12:4 po rundama. Ništa bolje se nije provela niti Talijanka Virginia Lampis protiv koje je Petra upisala i treću pobjedu, ponovno s 2:0, velikom bodovnom razlikom 16:5 u prvoj rundi  i novim prekidom 19:7 u drugoj rundi. Petra je svoju novu svjetsku medalju osigurala pobjedom nad Tunižankom Abrar Joubeli s 2:0 u rundama i još jednim prekidom 12:0 te 9:3 po rundama. Svoj prvi poraz nakon gotovo četiri godine Petra je doživjela u polufinalnoj borbi s Kazahstankom  Aiym Serikbayevom 1:2 u rundama te je na koncu osvojila svjetsku broncu. 
Petri je ovo i šesto veliko odličje za Taekwondo klub Marjan na svjetskim i europskim prvenstvima.  Juniorska je prvakinja Europe 2025. godine, kadetska prvakinja Europe 2023. i 2024. godine, svjetska kadetska prvakinja 2023. godine, brončana na europskom kadetskom prvenstvu 2022. godine te sad brončana na svjetskom juniorskom prvenstvu. 
Petrina medalja je 12. velika medalja sestara Uglešić za Taekwondo klub Marjan na svjetskim i europskim prvenstvima. 

Ujedno je Taekwondo klub Marjan s ove dvije medalje stigao do brojke od 156 svjetskih, europskih i olimpijskih medalja čime je još jednom potvrdio svoj sustavni rad u svim uzrasnim kategorijama. 

Hrvatska je na svjetskom juniorskom prvenstvu u prva četiri dana osvojila četiri odličja, a tri su iz redova Taekwondo kluba Marjan, zlato Maje Srhoj, srebro Klare Uglešić i bronca Petre Uglešić. 
taekwondo Petra Uglešić Maja Srhoj

