FOTO Uhićeno dvanaest huligana tijekom izgreda u Leicesteru

Kada su u pitanju utakmice prvog kola nogometne Europske lige „treće poluvrijeme“ bilo je najburnije u Leicesteru gdje je gostovao Napoli.

Osim što je na travnjaku prštalo od zanimljivosti (2-2) napeto je bilo između navijačkih skupina ova dva kluba. Kako prije utakmice, na ulicama Leicestera, tako i tijekom same utakmice te poslije dvoboja.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Europa League - Group C - Leicester City v Napoli Soccer Football - Europa League - Group C - Leicester City v Napoli - King Power Stadium, Leicester, Britain - September 16, 2021 Police, Napoli and Leicester City fans clash after the match Action Images via REUTERS/Carl Recine CARL RECINE

Huligani ova dva kluba uvod su imali na ulicama gdje se dogodio niz tučnjava, a nanovo je zakuhalo u tom odnosu na King Power stadionu nakon kraja ogleda.

„Očevidi i razgovori se obavljaju, ali ponašanje nekih od navijača je bilo sramotno. Isto tako, želimo istaknuti da se mnogi od navijača nisu uključili u nerede već su pokušavali primiriti situaciju“, objavili su iz tamošnje policije, ali i dodali.

„Do sada je uhićeno dvanaest izgrednika, ali brojka će sigurno biti veća jer traju saslušanja“.

U izvještajima iz Leicestera, pak, do sada se ne navodi kako je bilo teže ozlijeđenih u svim zajedničkim incidentima.

Foto: Darren Staples/PA Images/PIXSELL Leicester City v Napoli - UEFA Europa League - Group C - King Power Stadium Leicester, England, 16th September 2021. Police officers disperse Leicester City fans after the UEFA Europa League match at the King Power Stadium, Leicester. Picture credit should read: Darren Staples / Sportimage via PA Images Darren Staples Photo: PA Images/PIXSELL