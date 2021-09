FOTO U čast Cici: Dinamovi navijači 'zapalili' Zagreb, oduševljen i sin Niko

Prošlo je pola godine otkako nas je napustio legendarni dinamovac Zlatko Cico Kranjčar. Prerano, složit će se mnogi ljubitelji plave boje.

Njemu u čast na njegovom rodnom zagrebačkom kvartu - Ferenščici - održan je memorijalni turnir. na igralištu Osnovne škole Augusta Cesarca zaigrale su istinske legende.

Jedna od njih, Marko Mlinarić, za kraj turnira je rekao riječi do kojih se naježi svaki dinamovac:

- Cico je istinska legenda i jedan od naših najvećih igrača. Za mene najveći - rekao je Mlinka za Novu TV, a Niko Kranjčar je dodao:

- Ako tata gleda odnekud, sigurno je sretan što su se ljudi ovako okupili zbog njega. Podsjetili su me na to što je on stvarno bio - rekla je očeva slika i prilika.

Na to bi mnogi potvrdili: Cico je Zagreb, Zagreb je Cico.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 05.09.2021., Zagreb - 1. Memorijalni veteranski malonogometni turnir - Zlatko Cico Kranjcar na igralistu OS Augusta Cesarca u naselju Ferenscica. Revijalna utakmica veterani Dinama - Glumci. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Turnir je trajao cijeli vikend, a u nedjelju u 18 sati odigrala se revijalna utakmica između veterana Dinama i momčadi iznenađenja.

Cici u čast zaigrale su istinske legende: Mlinka, Cicin sin Niko Kranjčar, Milivoj Bračun, Drago Vabec, Matić, Stinčić, Čavka, Jozić, Mujčin, Agić, Štefulj, Štrok, Karić, Abramović.

U devetoj minuti te revijalne utakmice prekinuta je igra, a navijači su 'zapalili kvart' bakljadom. Zašto u devetoj minuti? Jer je Cico na dresu nosio taj broj i svi ga pamte kao legendarnog 'plavog devet'.

