FOTO Novak se družio sa zapovjednikom zloglasnih Vukova koji kaže: Čast je što sam poznavao Mladića

Meni bi bilo žao da Novak ima neke posljedice, ali on se ne obazire na ovakve stvari. Najveća čast u životu koju sam imao je što sam poznavao srpskog junaka Ratka Mladića i što sam sjedio s Novakom Đokovićem, rekao je Milan Jolović nakon pompe u BiH i Srbiji nastaloj zbog fotografije njega i prvog tenisača svijeta, Novaka Đokovića.

On je nakon US Opena otišao u BiH kako bi se odmorio, a ondje se fotografirao u društvu Milana Jolovića zvanog Legenda. Bivšeg zapovjednika srpske specijalne jedinice Vukovi s Drine.

Đoković nije pozirao na toj fotografiji s namjerom da ista nastane, ali se to dogodilo u jednom spontanom trenutku. Jolović sjedi pokraj Đokovića, a sve je na Twitteru objavio i pojasnio politolog Jasmin Mujanović.

The world’s No. 1 men’s tennis player Novak Djokovic spent the last few days hanging out w/ a former underling of convicted genocidaire Ratko Mladic, & contemporary genocide denier & secessionist Milorad Dodik. Let’s see how many sponsorships “Nole” loses as a result. pic.twitter.com/lnVhMMwV3U