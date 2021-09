Porazna statistika Brune Petkovića: Ne čudi što ga Zlatko Dalić nije pozvao

Dinamo je ove sezone odigrao 16 utakmica, ne računajući sudačke nadoknade plavi su igrali točno 1440 minuta. Odigrali bi i dvije utakmice više da susreti s Istrom (još u kvalifikacijama) i Hajdukom (prošli tjedan) nisu odgođeni. Bez obzira na to, malo je klubova u Europi koji su već odigrali toliko utakmica.

Zbog takvog gustog rasporeda bilo je i dosta rotacija u momčadi, a zasigurno će ih biti još jer će Dinamo, osim u stankama kad igra reprezentacija (a i u njoj je puno Dinamovih igrača) stalno igrati u takvom rasporedu jer je jedini od naših klubova nastavio natjecanje u Europi, u skupini Europske lige.

Menalo čak s 14 nastupa

Od tih dosad odigranih 1440 minuta najviše je igrao Dominik Livaković. Reprezentativna “jedinica” ima zacementirano mjesto i u dobroj je formi, a vratare se baš i ne rotira pa je Livaković u 13 nastupa igrao 1170 minuta te primio 11 pogodaka, a u osam utakmica nije primio ni jedan pogodak. Ali, Livaković nema i najviše nastupa jer je u tri od 16 na vratima bio Zagorac.

Bruno Petković nastupio je u 15 od 16 utakmica, ali nije u svima imao punu minutažu te je igrao 988 minuta. Za igrača koji je u 90 posto slučajeva bio centarfor porazno je što je postigao samo jedan pogodak (varšavskoj Legiji u kvalifikacijama za Ligu prvaka) i jednom je asistirao za gol (u susretu sa Šibenikom). Istina je da je Petković Dinamu donosio druge dobre stvari, nikad on i nije bio klasični strijelac, kralj šesnaesterca, više se izvlačio po loptu i razigravao, gradio akcije. Onda je privremeno, možda i trajnije, postao “desetka”, ali i kao “desetka” morao bi imati bolju statistiku kad je o pogocima i asistencijama riječ. Stoga i ne čudi što ponovno nije na popisu igrača izbornika Zlatka Dalića.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 25.08.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Druga utakmica play-offa UEFA Lige prvaka, GNK Dinamo - FC Sheriff Tiraspol. Bruno Petkovic, Lovro Majer Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Primjerice, dosadašnja “desetka” Lovro Majer u 13 utakmica prije nego što se preselio u francuski Rennes igrao je 923 minute, dakle 65 minuta manje od Petkovića, no postigao je pet pogodaka i četiri puta asistirao suigračima za gol.

Iza Petkovića su po broju nastupa Luka Ivanušec i Josip Mišić, obojica sa po 14 utakmica, s time da je Ivanušec igrao puno više, 1142 minute, i prvi je po tome nakon Livakovića. Postigao je i dva pogotka (Valuru i Šibeniku) te tri puta asistirao (dvaput u susretu s Legijom i jednom u susretu s Hrvatskim dragovoljcem). Dobre igre su Ivanušeca dovele i na drugo mjesto po vrijednosti na Transfermarktu (Livaković je procijenjen na 15 milijuna eura, Ivanušec na 13,5). Spomenuti Mišić igrao je 901 minutu, no na kontu nema pogodaka, ali ima jednu asistenciju, no kako je on defenzivni vezni igrač to i ne čudi. Uz Ivanušeca i Mišića, 14 nastupa ima i Luka Menalo, ali znatno manju minutažu, 460 minuta u sezoni, i samo je u jednoj utakmici (u 4:0 pobjedi nad Dragovoljcem) igrao svih 90 minuta. Jednom je bio strijelac (protiv Omonije) i jednom je asistirao (protiv Rijeke).

Uz Livakovića, po 13 nastupa imaju Stefan Ristovski (1052 minute), Bartol Franjić (945 minuta) i već spomenuti Majer, a 12 nastupa Kevin Theophile-Catherine (1032 minute), Mislav Oršić (952 minute, tri pogotka) i Kristijan Jakić (890 minuta), koji se u međuvremenu preselio u Eintracht. Napomenimo da je Mislav Oršić treći po vrijednosti Dinamov igrač, na Transfermarktu procijenjen na 12 milijuna eura.

Igrali manje od 100 minuta

Trener Damir Krznar koristio je brojne igrače, a ima i onih koji su igrali manje od 100 minuta. Očekivano malo igrao je mladi Jakov-Anton Vasilj koji je dobio dvije minute u susretu s Omonijom. Sandro Kulenović igrao je 15 minuta i potom je otišao na posubu u Lokomotivu.

Samo 15 minuta dobio je i mladi i nadareni vezni igrač Martin Baturina, 31 minutu igrao je Mario Ćuže pa je otišao na posudbu u ukrajinski Dnipro. Povratnik s posudbe u Rusiji, napadač Komnen Andrić igrao je 45 minuta, tek pridošli povratnik iz Turske Emir Dilaver 57 minuta, a Marko Tolić, kojeg je mučila i ozljeda, igrao je 87 minuta.

