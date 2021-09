Objavljene ocjene igrača Hajduka i Dinama u Fifi 22: Jesu li realne?

Hajduk se pridružio Dinamu u igri Fifa 22 te će s njenim izlaskom 1. listopada zaljubljenici u splitski klub napokon moći zaigrati s njime prvi put nakon Fife 99, izašle davne 1998. No, kao i uvijek, najviše zanimanja izazivaju ocjene koje su kreatori igre dodijelili nogometašima.

Dinamo dominira hrvatskim nogometom od 2005., kad je posljednji put titulu osvojio Hajduk, pa logično ima i bolje ocijenjene igrače. Samo, koliko su razlike realne? To je do svakog pojedinca da prosudi.

Primjerice, plavi imaju pet zlatnih igrača, što označava one s ocjenom 75 ili iznad nje. Također, oni s ocjenom 77 ili iznad nešto su zlatniji, boja im se jasnije ističe. Takvih Dinamo ima dva, Hajduk nijednog, ali ima jednog zlatnog - Marka Livaju.

Konkretno, najbolji igrač Dinama, prema ratingu, jest Dominik Livaković. Njegova ocjena 82 "strši" iznad ostalih, tako i drugoplasiranog Mislava Oršića s ratingom 77. Ostali zlatni dinamovci su Bruno Petković (76), Arijan Ademi (76) i Stefan Ristovski (76). Najslabije ocijenjeni igrač Dinama je vratar Dinko Horkaš (64). Prosječni rating je 72 i to označava ukupnu snagu Dinama. Identično kao u Fifi 22.

Što se Hajduka tiče, najbolje ocijenjeni igrač je spomenuti Livaja (75) i on je potvrda da razvojni tim nije baš radio svoj posao. Naime, prošle sezone dobio je ocjenu 76 iako nije bio ni u približno dobroj formi kao sad. Istina, igra se kroz cijelu sezonu razvija, ako igrate FIFA Ultimate Team (FUT) pa ocjene mogu rasti. Lovre Kalinić je iza njega s ocjenom 73, Filip Krovinović je na 72, a najslabije ocijenjeni igrač je Jan Mlakar (68).

Taj segment također ukazuje na propuste i ne baš revno obavljen posao. Odnosno, ispod razine posla koju obavljaju zaduženi za ocjenjivanje u Football Manager serijalu. Ukupna ocjena Hajduka jest 70.

Inače, najbolje ocijenjeni igrači u startu su oni legendarni, čije su karijere završile. Tako je Pele na ocjeni 98, Maradona na 97, a od aktivnih igrača najbolji je Leo Messi s 93, slijedi Robert Lewandowski s 92 i tek onda Cristiano Ronaldo s ocjenom 91, koliko imaju Kylian Mbappe, Neymar, Kevin De Bruyne i Jan Oblak.

Hrvatske nogometne reprezentacije nema ni u ovom serijalu, ali hrvatskih nogometaša ima. Najbolji je s ocjenom 87 Luka Modrić, a slijedi Marcelo Brozović s ocjenom 84. Kome je stalo do vatrenih, može zaigrati s njima u konkurentskoj nogometnoj simulaciji eFootball, do ove godine poznatijem kao PES. On je potpuno besplatan i dolazi 30. rujna.

Za detaljniji pregled Fifinih ocjena nogometaša Hajduka kliknite ovdje, a za nogometaše Dinama ovdje.