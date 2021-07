FOTO Lijepu Hrvaticu varao 'zločesti dečko', a sadašnji joj je dragi u finalu Wimbledona

Matteo Berrettini (ATP - 9.) postao je prvi talijanski tenisač koji će igrati u finalu pojedinačne konkurencije u Wimbledonu, gdje je u petak u polufinalu svladao Poljaka Huberta Hurkacza (ATP - 18.) sa 6-3, 6-0, 6-7 (3), 6-4 nakon dva sata i 37 minuta igre.

Berrettiniju je do prvo finale na Grand Slam turnirima, a polufinalist US Opena 2019. će za naslov igrati protiv najboljeg tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića. Talijani nisu imali tenisača u finalu Grand Slam turnira punih 45 godina, od Roland Garrosa 1976., na kojem je Adriano Panatta stigao do naslova. Finalni dvoboj za naslov pobjednika Wimbledona na rasporedu je u nedjelju s početkom u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Iako je Novak veliki favorit u ovom susretu, Matteu će sigurno dobro doći velika podrška lijepe djevojke s tribina. Naime, Talijan je u vezi s Hrvaticom koja se odlučila igrati pod australskom zastavom - Ajlom Tomljanović. Oboje su stigli do četvrtine finala, kada su dali intervju za službene kanale turnira.

"Sviđa mi se što oboje igramo na turniru u isto vrijeme jer smo onda u isto vrijeme i slobodni. Smanjen je stres, manji nego kad gledam iz svlačionice kako on igra ili ja završim pa onda on igra još treći set", kazala je Ajla a Matteo se nadovezao:

"Istina, više se naživciram gledajući nju nego u vlastitom meču. Zna mi se dogoditi da mi se u glavi javlja zabrinutost je li tužna, je li izgubila. Osjećam 10 puta više stresa gledajući nju, nego kada ja igram. Završio sam prvi set, nisam znao da li je i ona završila i da li dolazi ovdje jer nisu pokazali rezultat na ekranu. Onda sam pomislio da je možda izgubila i da se osjeća uznemireno".

Ajla je na četvrtini i stala, ali je ostala u Londonu kako bi bodrila svoga dragoga s tribine.

Matteo Berrettini i Ajla Tomljanović već su dvije godine u vezi i već dugo razmišljaju biti par i u mješovitoj konkurenciji.

"Planiramo igrati zajedno već duže vrijeme, ali uvijek nam nešto iskrsne. Ovoga puta je to bila kiša, kunem se, morali smo igrati dan za danom što je predstavljalo problem", otkrila je Ajla koja je prije Mattea bila u vezi sa 'zločestim dečkom tenisa' Nickom Kyrgiosom koji ju je, kako pišu mediji, besramno varao.

Nestašni Kyrgios je 2017. uhvaćen u poljupcu s bivšom tenisačicom srpskog podrijetla Monique Belovuković, koja vodi poprilično ubrzan život. Tada je tvrdila da su samo prijatelji, ali ubrzo nakon fotografija Tomljanović i Kyrgios su prekinuli po prvi puta. Pokušali su se i pomiriti, ali je na kraju Ajla sreću pronašla s Berrettinijem.